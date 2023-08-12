Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Masuk Bench Laga PSV Eindhoven vs FC Utrecht, Cetak Sejarah?

PEMAIN Timnas Indonesia Ivar Jenner masuk bench laga PSV Eindhoven vs FC Utrecht. Jika diturunkan, maka Ivar Jenner berpotensi menciptakan sejarah sebagai pemain Timnas Indonesia pertama yang tampil di kasta tertinggi sepakbola Belanda, Eredivisie.

FC Utrecht bakal memulai petualangannya di Eredivisie pada Sabtu (12/8/2023) malam ini WIB. Mereka melawat ke Phillips Stadium untuk menghadapi PSV Eindhoven dalam laga pembuka.

Ivar Jenner masuk dalam skuad setelah dipromosikan ke tim senior. Sebelumnya, pemain Timnas Indonesia berusia 19 tahun ini bermain untuk tim junior, Jong FC Utrecht.

Pada musim lalu, dia bermain dalam total 16 laga untuk Jong FC Utrecht. Sebanyak 13 laga di antaranya dilakoni di kasta kedua Liga Belanda, Keuken Kampioen Divisie.

Perkembangan Ivar Jenner selama setahun terakhir memang memuaskan FC Utrecht. Hal ini dikonfirmasi setelah sang pemain mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2026 pada tanggal 4 Agustus 2023 lalu.