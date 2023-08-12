Pemuda Perindo Gelar Fun Mini Soccer Bersama 3 Parpol, Bangun Kekompakan dan Sportivitas

JAKARTA – Organisasi Sayap Partai Perindo, Pemuda Perindo, menggelar fun mini soccer bersama 3 gerakan muda partai politik (parpol). Lewat fun mini soccer ini, kekompakan dan sportivitas diharapkan bisa terbangun.

Fun mini soccer digelar di Pitch 98, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (12/8/2023). Gerakan muda tiga partai itu, yakni Benteng Muda Indonesia (BMI-PDIP), Angkatan Muda Ka'bah (AMK-PPP), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI-Golkar).

Gerakan pemuda partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu turut mengapresiasi partisipasi para peserta yang antusias.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Victor Sianipar mengatakan kegiatan itu untuk menjaga kekompakan para anak muda jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu menandakan anak muda punya semangat yang sama untuk kemajuan bangsa, meskipun berbeda-beda pilihan.

"Tujuan kegiatan ini untuk menunjukkan bahwa pemuda-pemuda punya kebersamaan tinggi, meskipun berbeda-beda partai politik," kata Michael di Jakarta, Sabtu (12/8/2023).