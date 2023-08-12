Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dicoret Bima Sakti dari Seleksi Timnas Indonesia U-17, Pemain Diaspora Ini Langsung Trial di Celta Vigo

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:52 WIB
Dicoret Bima Sakti dari Seleksi Timnas Indonesia U-17, Pemain Diaspora Ini Langsung Trial di Celta Vigo
Staffan Qabiel Horito kini jalani trial di klub Spanyol. (Foto: Instagram/@staffanhorito)
A
A
A

DICORET Bima Sakti dari seleksi Timnas Indonesia U-17, pemain diaspora ini langsung trial di Celta Vigo. Pemain diaspora yang dimaksud adalah Staffan Qabiel Horito.

Diketahui, Staffan Qabiel Horito sebelumnya turut dipanggil untuk mengikuti seleksi pemain Timnas Indonesia U-17. Seleksi digelar untuk membentuk skuad terbaik guna mentas di Piala Dunia U-17 2023 yang akan bergulir di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Staffan Qabiel Horito

Sosok Staffan Qabiel Horito jadi sorotan karena kiprahnya dalam meniti karier sepakbola di Eropa. Diketahui, dia menjadi pemain Academy Sant Cuggat, klub yang berkompetisi di kasta keenam Liga Spanyol.

Staffan Horito pun tercatat sudah 34 kali berlaga dengan Sant Cugat FC. Sebanyak 30 pertandingan dia lakoninya sebagai starter.

Tetapi sayang, setelah menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 beberapa waktu, nama Staffan Qabiel Horito akhirnya dicoret oleh Bima Sakti. Selain dirinya, ada beberapa pemain diaspora lain yang juga dicoret, di antaranya adalah Mahesa Ekayanto, Aaron Nathan Ang, hingga Madrid Augusta.

Kini, kabar terbaru datang dari Staffan Qabiel Horito usai dicoret dari seleksi Timnas Indonesia U-17. Dilansir dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, Sabtu (12/8/2023), Staffan Qabiel Horito diundang mengikuti trial di klub Liga Spanyol, yakni Celta Vigo.

“Staffan Qabiel Horito. Pemain yang dicoret Bima Sakti itu diundang untuk mengikuti trial di klub Liga Spanyol,” tulis akun @futboll.indonesiaa.

“Staffan Qabiel mengikuti trial di klub Spanyol, Celta Vigo. Informasi ini disampaikan pihak agen Staffan Qabiel. Agensi Staffan, @rierasport dalam postingan di akun Instagram miliknya menyebut bahwa Staffan akan memulai trial di Celta Vigo. Good Luck anak muda!” lanjutnya.

