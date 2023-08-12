Resmi! PSG Umumkan Kedatangan Ousmane Dembele dari Barcelona

PARIS Saint-Germain (PSG) resmi umumkan kedatangan Ousmane Dembele dari Barcelona. Pengumuman itu disampaikan di laman resmi PSG, pada Sabtu (12/8/2023) sore WIB.

Di PSG, Dembele akan dikontrak selama lima musim hingga Juni 2028. Striker asal Prancis itu akan memakai nomor punggung 23 di skuad Les Parisiens -julukan PSG.

“Ousmane Dembele bergabung dengan Paris Saint-Germain dari FC Barcelona,” tulis laman resmi PSG, dikutip pada Sabtu (12/8/2023).

Isu merapatnya Dembele ke PSG sebenarnya sudah santer terdengar di sepanjang bursa transfer musim panas 2023 ini. Setelah melalui proses panjang, PSG akhirnya bisa resmi mendapatkan striker berusia 26 tahun itu dari Barcelona.

PSG pun merogoh kocek dalam untuk memboyong Dembele. Menurut laporan jurnalis olahraga sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano (@FabrizioRomano), Dembele direkrut dengan mahar 50 juta euro atau sekira Rp839 miliar.

Resmi bergabung dengan PSG, Dembele mengatakan sangat senang dan siap berkembang untuk membantu klub. Dembele berjanji akan memberikan yang terbaik untuk membuat para penggemar bangga.

“Saya sangat senang bergabung dengan Paris Saint-Germain dan ingin bermain dengan warna baru saya. Saya berharap untuk terus berkembang di sini dan membuat semua pecinta Klub bangga,” kata Dembele.