Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong Punya Rekor Gila saat Timnas Indonesia Hadapi Malaysia dan Timor Leste

JAKARTA - Shin Tae-yong ternyata punya rekor gila saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia dan Timor Leste dalam sejarahnya. Hal ini tentu menjadi bekal positif bagi juru taktik asal Korea Selatan itu yang akan menangani skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sendiri tergabung di Grup B bersama Timor Leste dan Malaysia di Piala AFF U-23 2023. Turnamen kelompok umur se-Asia Tenggara itu akan digelar di Thailand dari 17 hingga 26 Agustus 2023.

Pada laga perdananya, skuad Timnas Indonesia U-23 langsung ditantang Malaysia di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bersua Timor Leste di stadion yang sama pada Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.

Menariknya, Shin Tae-yong ternyata punya rekor positif saat menukangi Timnas Indonesia ketika menghadapi Malaysia dan Timor Leste. Dalam dua pertemuan kontra Malaysia, ahli strategi 53 tahun itu selalu memenangkan pertandingan.

Tercatat, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia menang 4-1 atas Timnas Malaysia di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2020 di National Stadium, Singapura, Minggu 19 Desember 2021. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia lolos ke semifinal dan membuat Malaysia tersingkir di fase grup.

Kedigdayaan Shin Tae-yong atas Malaysia berlanjut di SEA Games 2021. Saat itu, Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia U-23 menang atas Malaysia di perebutan medali perunggu SEA Games 2021 pada Minggu 22 Mei 2022. Skuad Garuda Muda menang adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit.