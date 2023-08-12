Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Bek Timnas Indonesia Jordi Amat Tinggalkan JDT dan Gabung Klub Liga Turki Trabzonspor?

Coro Mountana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:24 WIB
Bek Timnas Indonesia Jordi Amat Tinggalkan JDT dan Gabung Klub Liga Turki Trabzonspor?
Jordi Amat dikabarkan bakal tinggalkan JDT demi gabung Trabzonspor (FOTO: Instagram @OfficialJohor)
BEK Timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan bakal meninggalkan Johor Darul Tazim (JDT). Jordi Amat disebut bakal meninggalkan JDT demi gabung klub Liga Turki, Trabzonspor.

Rumor itu datang dari media Malaysia, Majoriti. Mereka mengutip dari akun Facebook Stadion Indonesia yang menyebut Jordi Amat tertarik dengan penawaran gaji Trabzonspor.

Jordi Amat

Yaitu sekitar Rp9,5 miliar per bulannya. Tawaran kontrak yang dari Trabzonspor disebut berdurasi 1 tahun untuk Jordi Amat.

“Jordi Amat tertarik dengan tawaran kontrak 1 tahun dari Trabzonspor dengan gaji 9,5 miliar per bulan,” tulis media Turki yang dikutip oleh akun Facebook Stadion Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Jordi Amat maupun JDT mengenai rumor tersebut. Tapi memang kembali ke Eropa bakal menjadi tantangan menarik untuk Jordi Amat.

