Salim Tuharea Terharu Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23, Orang Tua Ikut Bangga

JAKARTA - Pemain muda Madura United, Salim Tuharea terharu berpeluang mencatat debut di Timnas Indonesia U-23. Pemain berposisi winger itu mengatakan orang tuanya amat bangga ketika mengetahui dirinya dipanggil ke pemusatan latihan (TC) jelang Piala AFF U-23 2023.

Salim Tuharea merupakan salah satu wajah baru yang dipanggil sang pelatih, Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia U-23. Pemain berusia 21 tahun itu sudah hadir di TC perdana Timnas Indonesia U-23 pada Kamis (10/8/2023) lalu.

Salim pun girang bukan main melihat namanya tercantum di daftar pemain yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-23. Sebagaimana pemain-pemain lainnya, membela Tim Merah Putih adalah mimpinya sejak kecil.

“Perasaan saya, yang pastinya saya sangat senang, karena ini mimpi saya dari dulu, mimpi saya, saya mau jadi pemain Timnas, dan akhirnya sekarang saya dpt kesempatan itu,” kata Salim pada keterangan yang didapat MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (12/8/2023).

“Saya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, dan harapan saya semoga nanti saya bisa kasih yang terbaik buat Timnas,” imbuhnya.

Salim Tuharea kemudian menceritakan respon kedua orang tuanya saat surat pemanggilan ke Timnas Indonesia U-23 sampai ke manajemen Madura United. Pemain sayap kiri itu menyebut orang tuanya amat bangga hingga terharu.