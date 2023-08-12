Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Hempaskan Persis Solo U-17 3-0, Timnas Indonesia U-17 Lanjutkan TC di Jakarta

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:42 WIB
Usai Hempaskan Persis Solo U-17 3-0, Timnas Indonesia U-17 Lanjutkan TC di Jakarta
Timnas Indonesia U-17 kalahkan Persis Solo U-17 di laga uji coba (FOTO: Askot PSSI Solo)
A
A
A

SOLO - Timnas Indonesia U-17 berhasil hempaskan Persis Solo U-17 dengan skor 3-0 dalam laga uji coba di Stadion Sriwedari Solo, Sabtu (12/08). Tim Asuhan Bima Sakti itu pun dijadwalkan akan melakukan sejumlah uji coba lain.

Diketahui, Timnas Indonesia U-17 tengah melakukan pemusatan latihan di Stadion Sriwedari Solo, sejak Selasa (8/08). Setelah Solo, Timnas dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta.

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 pun masih mengagendakan empat uji coba sebelum melakukan pemusatan latihan di Jerman. Uji coba, terbagi atas tiga kali pertandingan melawan tim lokal dan Timnas Korea Selatan U-17.

"Agenda di Solo merupakan rangkaian dari TC. Kalau di Jakarta terus kan bosen. Kami berganti seperti kemarin di Bali sepekan, biar tidak jenuh. Di Solo ini fasilitasnya sangat baik dan jarak dari hotel ke lapangan tidak terlalu jauh," kata Bima Sakti.

Uji coba melawan Persis U-17 sendiri adalah yang keempat dalam perjalanan awal Timnas Indonesia U-17. Saat berada di Bali, Timnas Indonesia U-17 melakukan uji coba melawan Barcelona U-18, Kashima Antlers U-18 dan Bali United U-18.

"Tim ini sudah banyak peningkatan. Kemarin kami melakukan beberapa uji coba di Bali, meski kita baru bersiap dua pekan, latihan taktik juga tiga hari dan lawannya dari level di atas kami," tutur Bima Sakti.

"Ada banyak evaluasi dari tim. Kami bersyukur bisa uji coba melawan Barcelona dan Kashima, sehingga kita bisa perbaiki di Solo. Semoga kedepan bisa lebih baik lagi," imbuh Bima Sakti.

Halaman:
1 2
      
