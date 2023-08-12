Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Selebrasi Gol Legendaris Cristiano Ronaldo yang Ternyata Sudah Berumur 10 Tahun

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:14 WIB
Kisah Selebrasi Gol Legendaris Cristiano Ronaldo yang Ternyata Sudah Berumur 10 Tahun
Momen pertama kali Cristiano Ronaldo lakukan selebrasi siuuu terjadi di laga Real Madrid vs Chelsea. (Foto: The Sun)
KISAH selebrasi gol legendaris Cristiano Ronaldo, SIUUU ternyata sudah berumur 10 tahun. Hal ini diungkap oleh salah satu media ternama Eropa, Marca beberapa waktu lalu.

Selebrasi Siuuu memang menjadi selebrasi yang paling banyak ditiru di dunia. Biasanya Ronaldo atau pemain yang menirunya akan melakukan aksi ini di sudut lapangan. Mereka berlari usai mencetak gol, melompat, membalikan badan, serta membuka lebar tangan yang mengepal di samping sambil berteriak “SIUUU”.

Usut punya usut, kepopuleran selebrasi ini bahkan telah merambah hingga ke luar lapangan sepakbola. Telah banyak beredar di dunia maya, para atlet dari olahraga lain seperti basket, bola voli, futsal dan lain sebagainya juga ikut melakukan selebrasi siuuu ini.

Dilansir dari Marca, Sabtu (12/8/2023) selebrasi siuuu ini pertama kali diperlihatkan Ronaldo pada tanggal 7 Agustus 2013 atau 10 tahun yang lalu.

Pada hari itu, Ronaldo masih berseragam Real Madrid dan selebrasi ini ditunjukan Ronaldo dalam sebuah pertandingan pra musim menghadapi Chelsea. Pada pertandingan yang digelar di Amerika Serikat itu, CR7 sukses mencetak dua gol yang membuat Real Madrid asuhan Jose Mourinho menang dengan skor 3-1.

Selebrasi Cristiano Ronaldo

Sejak kemunculan selebrasi ini pertama kali, banyak pemain yang mulai menirunya. Bahkan, selebrasi ini menjadi yang paling ditunggu pada setiap laga Cristiano Ronaldo dan membuat seisi stadion terpancing untuk meneriakan siuuu bersamanya.

Halaman:
1 2
      
