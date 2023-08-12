Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor PSG vs Lorient di Liga Prancis 2023-2024: Luis Enrique Targetkan 3 Poin!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:13 WIB
Prediksi Skor PSG vs Lorient di Liga Prancis 2023-2024: Luis Enrique Targetkan 3 Poin!
PSG bersiap hadapi Lorient di Liga Prancis 2023-2024 (FOTO: PSG)
A
A
A

PREDIKSI skor Paris Saint-Germain (PSG) vs Lorient di Liga Prancis 2023-2024 akan dibahas Okezone. Sesuai jadwal, laga pekan pertama Ligue Prancis 2023-2024 bakal dilangsungkan di Parc des Princes, Paris, pada Minggu, 13 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB.

Lorient yang finis di urutan ke-10 di Liga Prancis musim lalu mengalami ketidakkonsistenan selama setahun terakhir. Mereka mengalami kekalahan 0-2 yang mengecewakan di tangan Bournemouth pekan lalu di laga pramusim dan harus bekerja keras untuk bangkit kembali di pertandingan kontra PSG.

PSG

PSG, di sisi lain, yang sukses memenangkan gelar Liga Prancis musim lalu juga belum dalam performa terbaiknya tahun ini. Raksasa Paris itu memang menang atas Jeonbuk dengan selisih 3-0 di pertandingan uji coba terakhirnya.

Musim ini, PSG memiliki misi untuk kembali menjadi kampiun. Untuk mewujudkan hal itu, langkah awal paling ideal tentu saja dengan mengamankan tiga poin pertama di musim baru ini dengan mengalahkan Lorient.

Pelatih PSG, Luis Enrique, memastikan timnhya akan memberikan terbaik untuk merebut tiga poin di laga nanti. Dia menegaskan anak asuhnya akan tampil menyerang selama 90 menit full demi membuat fans Les Parisiens -julukan PSG- bahagia.

"Saya ingin menyerang dan menekan. Saya pikir tim siap untuk tampil maksimal, dan kami ingin memberi penggemar sesuatu untuk hiburan (kemenangan)," tegas Luis Enrique, mengutip dari laman resmi PSG.

Halaman:
1 2
      
