Cetak Gol dalam 5 Laga Beruntun di Leagues Cup 2023, Lionel Messi Makin Nyaman Jadi Top Skor

MEGABINTANG Inter Miami, Lionel Messi, makin nyaman jadi top skor usai cetak gol dalam 5 laga beruntun di Leagues Cup 2023. Dari total 5 laga yang sudah dijalaninya bersama Inter Miami di Leagues Cup 2023, La Pulga -julukan Lionel Messi- sudah mengoleksi 8 gol.

Kepastian itu didapat Lionel Messi setelah kembali menyumbang satu gol saat Inter Miami membantai Charlotte FC 4-0 di perempatfinal Leagues Cup 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di DRV PNK Stadium, Florida, pada Sabtu (12/8/2023) pagi WIB.

Dalam laga itu, Lionel Messi lagi-lagi tampil memukau dengan mencetak satu gol pada menit 86. Sementara itu, gol-gol Inter Miami lainnya diciptakan oleh Josef Martinez (12’), Robert Taylor {32’), dan gol bunuh diri Adilson Malanda (78’).

Berkat tambahan satu bolanya itu, Lionel Messi pun untuk sementara menjadi top skor Leagues Cup 2023 dengan torehan total 8 gol dan 1 assist. Megabintang 36 tahun itu unggul satu gol atas Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United) yang telah mengoleksi 7 gol dan 1 assist.

Luar biasanya, sang megabintang asal Argentina itu tidak absen alias selalu mencetak gol selama membela Inter Miami di Leagues Cup 2023. Tepatnya, dalam 5 laga yang dilakoni pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu secara beruntun.

Untuk detailnya, Lionel Messi mencetak satu gol saat Inter Miami menang kontra Cruz Azul dan mengemas dua gol di laga versus Atlanta United di fase grup Leagues Cup 2023. Di babak 32 besar, Lionel Messi lagi-lagi mencetak brace saat Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City.