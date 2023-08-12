Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak Gol dalam 5 Laga Beruntun di Leagues Cup 2023, Lionel Messi Makin Nyaman Jadi Top Skor

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |12:56 WIB
Cetak Gol dalam 5 Laga Beruntun di Leagues Cup 2023, Lionel Messi Makin Nyaman Jadi Top Skor
Aksi Lionel Messi saat bela Inter Miami di Leagues Cup 2023. (Foto: Instagram/leomessi)
A
A
A

MEGABINTANG Inter Miami, Lionel Messi, makin nyaman jadi top skor usai cetak gol dalam 5 laga beruntun di Leagues Cup 2023. Dari total 5 laga yang sudah dijalaninya bersama Inter Miami di Leagues Cup 2023, La Pulga -julukan Lionel Messi- sudah mengoleksi 8 gol.

Kepastian itu didapat Lionel Messi setelah kembali menyumbang satu gol saat Inter Miami membantai Charlotte FC 4-0 di perempatfinal Leagues Cup 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di DRV PNK Stadium, Florida, pada Sabtu (12/8/2023) pagi WIB.

Dalam laga itu, Lionel Messi lagi-lagi tampil memukau dengan mencetak satu gol pada menit 86. Sementara itu, gol-gol Inter Miami lainnya diciptakan oleh Josef Martinez (12’), Robert Taylor {32’), dan gol bunuh diri Adilson Malanda (78’).

Berkat tambahan satu bolanya itu, Lionel Messi pun untuk sementara menjadi top skor Leagues Cup 2023 dengan torehan total 8 gol dan 1 assist. Megabintang 36 tahun itu unggul satu gol atas Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United) yang telah mengoleksi 7 gol dan 1 assist.

Lionel Messi

Luar biasanya, sang megabintang asal Argentina itu tidak absen alias selalu mencetak gol selama membela Inter Miami di Leagues Cup 2023. Tepatnya, dalam 5 laga yang dilakoni pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu secara beruntun.

Untuk detailnya, Lionel Messi mencetak satu gol saat Inter Miami menang kontra Cruz Azul dan mengemas dua gol di laga versus Atlanta United di fase grup Leagues Cup 2023. Di babak 32 besar, Lionel Messi lagi-lagi mencetak brace saat Inter Miami menang 3-1 atas Orlando City.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185935/jurnalis_malaysia_haresh_deol_mendapat_serangan_dari_dua_orang-5XHJ_large.jpg
Jurnalis Malaysia Haresh Deol Diserang Gara-Gara Bongkar Kasus Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185907/cristiano_ronaldo_bersama_georgina_rodriguez-IAnN_large.jpg
Tanggal dan Lokasi Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Akhirnya Terungkap
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648099/media-inggris-giovanni-van-bronckhorst-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-nyi.webp
Media Inggris: Giovanni van Bronckhorst Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/pelatih_chelsea_enzo_maresca_foto_uefacom.jpg
Maresca Bongkar Taktik Jitu yang Bikin Chelsea Bantai Barcelona di Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement