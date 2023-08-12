Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Lagi-Lagi Lakukan Selebrasi Ala Superhero Marvel, Apa Artinya?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:38 WIB
Lionel Messi Lagi-Lagi Lakukan Selebrasi Ala Superhero Marvel, Apa Artinya?
Setelah lakukan gerakan Black Panther dan Thor, kini Lionel Messi selebrasi ala Spider-Man. (Foto: Mundo Albiceleste)
A
A
A

FLORIDA - Pemain Inter Miami, Lionel Messi kembali terlihat melakukan selebrasi ala superhero Marvel. Setelah sebelumnya selebrasi ala Black Panther dan Thor, terbaru Messi menggunakan selebrasi Spider-Man.

Momen selebrasi itu diperlihatkan Messi kala membantu Inter Miami lolos ke semifinal Leagues Cup 2023 usai menang 4-0 atas Charlotte FC pada laga yang berlangsung di DRV PNK Stadium, Florida, Sabtu (12/8/2023) pagi WIB. Pada laga itu, Messi mencetak gol penutup timnya di menit 86.

Sejauh ini, Messi tidak pernah absen mencetak gol selama berseragam Inter Miami. Gol ke gawang Charlotte FC pun sekaligus menandai gol kedelapannya bersama klub milik David Beckham itu.

Usai mencetak gol, Messi tampak berselebrasi dengan menirukan tokoh superhero Spiderman. Pemain berjuluk La Pulga itu menirukan gestur Peter Parker ketika menembakkan jaring laba-laba.

Selebrasi Lionel Messi

Bukan kali pertama Messi melakukan selerbasi superhero Marvel. Pada laga sebelumnya, eks pemain Barcelona dan Paris Saint Germain (PSG) itu berselebrasi dengan gaya superhero Marvel lain, seperti Thor dan Black Panther.

Messi menirukan gestur Thor sang Dewa Petir kala mencetak brace ke gawang Atlanta United akhir Juli 2023 silam. Messi kemudian melakukan gaya khas ‘Wakanda Forever’ ketika memborong dua gol ke gawang Orlando City pada awal Agustus 2023 silam.

Halaman:
1 2
      
