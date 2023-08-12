Lionel Messi Catat Rekor Gila Usai Antar Inter Miami ke Semifinal Leagues Cup 2023

FLORIDA - Lionel Messi mencatat rekor gila usai antar Inter Miami ke semifinal Leagues Cup 2023. La Pulga -julukan Lionel Messi- menjadi pemain pertama di Amerika Serikat yang berhasil mencetak delapan gol dalam lima laga beruntun.

Inter Miami lolos ke semifinal Leagues Cup 2023 berkat kemenangan telak 4-0 atas Charlotte FC pada laga yang berlangsung di DRV PNK Stadium, Florida, Sabtu (12/8/2023). Pada laga itu, Lionel Messi mencetak gol penutup timnya di menit 86.

Gol tersebut menandai rekor gila Lionel Messi bersama Inter Miami. Betapa tidak, jawara Ballon dOr tujuh kali tidak pernah absen mencetak gol selama tampil membela Inter Miami.

Messi sendiri sudah tampil sebanyak lima laga bersama klub milik David Beckham itu. Namun dirinya sudah berhasil mencetak sebanyak delapan gol.

Eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) dan Barcelona itu pun menjadi pemain pertama di Amerika Serikat yang mampu mencetak delapan gol dalam lima laga beruntun. Tak sampai di situ, Lionel Messi juga mencatat pencapaian mengagumkan untuk karier profesionalnya.

Golnya ke gawang Charlotte FC menandai gol ke-815 sepanjang karier profesionalnya. Jumlah itu masih bisa bertambah pesat sebab Messi belum tampil di ajang Liga Amerika Serikat (MLS).