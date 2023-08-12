Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak Hattrick saat Debut Bersama Al Ahli, Roberto Firmino Bakal Jadi Pesaing Berat Cristiano Ronaldo?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |10:50 WIB
Cetak Hattrick saat Debut Bersama Al Ahli, Roberto Firmino Bakal Jadi Pesaing Berat Cristiano Ronaldo?
Roberto Firmino (kanan) cetak hattrick saat debut bersama Al Ahli. (Foto: Instagram/alahliclub.sa)
A
A
A

JEDDAH Roberto Firmino tampil luar biasa kala menjalani debut sebagai pemain Al Ahli di pertandingan perdana Liga Arab Saudi 2023-2024. Bagaimana tidak, Firmino yang baru pertama kali main di Arab Saudi dan Al Ahli nyatanya mampu langsung mencetak hattrick dan dianggap akan menjadi penantang kuat Cristiano Ronaldo di kompetisi tersebut.

Al Ahli menjamu Al-Hazm pada pekan perdana Liga Arab Saudi (Saudi Pro League) 2023-2024. Bermain di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah, Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB, Firmino langsung mencetak hattrick dalam kemenangan 3-1 tersebut.

Hattrick Firmino tercipta di menit keenam, 10 dan 72. Sementara tim tamu hanya mampu memperkecil kedudukan lewat gol Vinicius Barbosa di menit 50.

Roberto Firmino saat bela Al Ahli

Skuad Al Ahli musim ini memang amat cukup untuk menantang perburuan gelar juara Liga Arab Saudi. Selain Firmino, Al Ahli juga diperkuat Riyad Mahrez dan Allan Saint-Maximin.

Kehadiran dua pemain itu tentu mempermudah tugas Firmino untuk membobol gawang lawan. Trio Mahrez-Firmino-Maximin diprediksi akan membuat persaingan Liga Arab Saudi musim ini semakin seru.

Halaman:
1 2
      
