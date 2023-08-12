Menanti Lemparan Roket Pratama Arhan di Laga Blaublitz Akita vs Tokyo Verdy: Langsung Jadi Starter?

MENANTI lemparan roket Pratama Arhan di laga Blaublitz Akita vs Tokyo Verdy di lanjutan Liga 2 Jepang 2023. Lantas, akankah bek kiri Timnas Indonesia itu langsung menjadi starter di laga tersebut?

Sebagaimana diketahui, Tokyo Verdy bakal melawat ke markas Blaublitz Akita di pekan ke-30 Liga 2 Jepang 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut akan dilangsungkan di Soyu Stadium, pada Minggu, 13 Agustus 2023 sore WIB.

Di pekan ke-29, Tokyo Verdy harus rela kalah dari Shimizu S-Pulse 0-1 pada laga yang digelar di Ajinomoto Stadium, Minggu (6/8/2023) sore ini WIB. Dalam laga itu, Pratama Arhan diberi kesempatan untuk melakoni debutnya di Liga 2 Jepang 2023.

Namun, Pratama Arhan mencatatkan debutnya itu sebagai pemain cadangan. Pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku, baru menurunkan bek kiri Timnas Indonesia itu ke lapangan ketika laga sudah berlangsung 80 menit.

Sang bek kiri berusia 21 tahun tersebut masuk menggantikan Hidemasa Koda yang notabene sebagai gelandang. Sayangnya, Pratama Arhan gagal mengeluarkan lemparan roketnya sekaligus tak mampu menyelamatkan Tokyo Verdy dari kekalahan.

Hiroshi Jofuku pun mengkritik Pratama Arhan yang tak menunjukkan lemparan roketnya di laga tersebut. Namun, ia tetap menilai eks pemain PSIS Semarang itu memiliki kemampuan dalam melepaskan umpan silang dan kuat dalam melepaskan lemparan ke dalam.