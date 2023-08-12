Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menanti Lemparan Roket Pratama Arhan di Laga Blaublitz Akita vs Tokyo Verdy: Langsung Jadi Starter?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |08:20 WIB
Menanti Lemparan Roket Pratama Arhan di Laga Blaublitz Akita vs Tokyo Verdy: Langsung Jadi Starter?
Pemain Tokyo Verdy, Pratama Arhan. (Foto: Instagram/tokyo_verdy)
A
A
A

MENANTI lemparan roket Pratama Arhan di laga Blaublitz Akita vs Tokyo Verdy di lanjutan Liga 2 Jepang 2023. Lantas, akankah bek kiri Timnas Indonesia itu langsung menjadi starter di laga tersebut?

Sebagaimana diketahui, Tokyo Verdy bakal melawat ke markas Blaublitz Akita di pekan ke-30 Liga 2 Jepang 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut akan dilangsungkan di Soyu Stadium, pada Minggu, 13 Agustus 2023 sore WIB.

Di pekan ke-29, Tokyo Verdy harus rela kalah dari Shimizu S-Pulse 0-1 pada laga yang digelar di Ajinomoto Stadium, Minggu (6/8/2023) sore ini WIB. Dalam laga itu, Pratama Arhan diberi kesempatan untuk melakoni debutnya di Liga 2 Jepang 2023.

Namun, Pratama Arhan mencatatkan debutnya itu sebagai pemain cadangan. Pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku, baru menurunkan bek kiri Timnas Indonesia itu ke lapangan ketika laga sudah berlangsung 80 menit.

Pratama Arhan

Sang bek kiri berusia 21 tahun tersebut masuk menggantikan Hidemasa Koda yang notabene sebagai gelandang. Sayangnya, Pratama Arhan gagal mengeluarkan lemparan roketnya sekaligus tak mampu menyelamatkan Tokyo Verdy dari kekalahan.

Hiroshi Jofuku pun mengkritik Pratama Arhan yang tak menunjukkan lemparan roketnya di laga tersebut. Namun, ia tetap menilai eks pemain PSIS Semarang itu memiliki kemampuan dalam melepaskan umpan silang dan kuat dalam melepaskan lemparan ke dalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185935/jurnalis_malaysia_haresh_deol_mendapat_serangan_dari_dua_orang-5XHJ_large.jpg
Jurnalis Malaysia Haresh Deol Diserang Gara-Gara Bongkar Kasus Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185907/cristiano_ronaldo_bersama_georgina_rodriguez-IAnN_large.jpg
Tanggal dan Lokasi Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Akhirnya Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185712/berikut_empat_klub_yang_pernah_dilatih_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst-6QxW_large.jpg
4 Klub yang Pernah Dilatih Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst, Nomor 1 Dibawa Juara Liga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185547/fc_emmen_bangga_dengan_keberhasilan_tim_geypens_memenangi_penghargaan_gol_terbaik_untuk_oktober_2025-LYHk_large.jpg
FC Emmen Unggah Momen Tim Geypens Terima Penghargaan Gol Terbaik untuk Oktober 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647895/pbsi-tarik-mundur-apriyanifadia-dari-syed-modi-india-international-2025-nqe.webp
PBSI Tarik Mundur Apriyani/Fadia dari Syed Modi India International 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/01/inter_milan_takluk_1_2_dari_udinese.jpg
Alarm Bahaya di Inter! 5 Pemain Sekaligus Absen Jelang Duel Panas Vs Atletico Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement