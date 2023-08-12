Shin Tae-yong Rebutan Pemain dengan Pelatih Klub Liga 1, Kim Pan-gon Saling Sikut Kontra Pelatih Timnas Malaysia U-23

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, rebutan pemain dengan pelatih klub Liga 1 jelang Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, saling sikut kontra pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, dalam memperebutkan pemainnya.

Untuk mengarungi Piala AFF U-23 2023 yang akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023, Shin Tae-yong telah memanggil 23 pemain. Namun, Shin Tae-yong harus rebutan dengan pelatih klub-klub Liga 1 2023-2024 untuk mendapatkan 23 pemain yang dia inginkan itu.

Terbukti, 6 dari 23 pemain yang sudah dipanggil Shin Tae-yong belum dilepas oleh klubnya masing-masing. Mereka yakni Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang), Dzaky Asraf (PSM Makassar), Adi Satryo (PSIS Semarang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Beckham Putra (Persib Bandung), dan Kadek Arel (Bali United).

Shin Tae-yong pun pasrah banyak klub Liga 1 2023-2024 ogah melepas sang pemain ke skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23. Juru taktik asal Korea Selatan itu memahami kebutuhan pelatih klub Liga 1 yang mendapat target besar dari manajemen sehingga menahan pemainnya.

"Saya bisa mengerti hati pelatih klub-klub seperti apa, karena mempunyai target masing-masing dan prestasi di Liga. Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka," kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (12/8/2023).

Ternyata, rebutan pemain bukan hanya dialami oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23 saja. Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon juga rebutan pemain dengan juru taktik Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, jelang Piala AFF U-23 2023.