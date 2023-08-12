Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Persib Bandung yang Pernah Dibuat Panik Gara-Gara Sarung Tangan Kiper

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |22:20 WIB
Kisah Persib Bandung yang Pernah Dibuat Panik Gara-Gara Sarung Tangan Kiper
Persib Bandung pernah dibuat panik gara-gara sarung tangan kiper. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KISAH Persib Bandung yang pernah dibuat panik gara-gara sarung tangan kiper akan diulas di sini. Kisah itu terjadi pada 1995.

Pada saat itu, Persib Bandung baru saja menjadi juara Liga Indonesia musim 1994-1995. Berkat hal tersebut, Persib didaulat untuk menjadi wakil Indonesia di ajang Liga Champions Asia.

Persib Bandung

Ajang ini merupakan pertama kalinya Pangeran Biru tampil di kompetisi elite level Asia. Lantaran merupakan pengalaman pertama, Persib Bandung sedikit gagap untuk melakukan persiapan.

Pada ajang itu, di babak pertama, Persib dipertemukan dengan salah satu tim kuat asal Thailand, Bangkok Bank. Persib yang dilatih oleh Indra Thohir pun dibentuk sedemikian rupa untuk bisa berbicara banyak di sana.

Nahas, gagapnya persiapan Persib menyambut Liga Champions Asia membuat ada banyak hal yang terlewat. Salah satunya, saat tiba di Thailand, para penjaga gawang Persib lupa untuk membawa sarung tangan.

Namun, hal itu masih belum membuat Persib terlampau panik. Hingga pada akhirnya, Persib terancam batal tampil karena jersey yang mereka gunakan tidak memiliki sponsor apparel resmi yang melanggar regulasi.

Persib pun kelabakan ketika mendengar hal tersebut. Beruntung, tim tuan rumah kemudian membantu Persib untuk bertemu dengan perwakilan FBT yang merupakan sponsor dari jersey Bangkok Bank.

Hal itu pun disambut dengan tangan terbuka oleh Persib. Pelatih Persib kala itu, Indra Thohir, bersama dengan asisten manajer, Ahmad Hidayat, segera bergegas untuk menemui FBT.

Halaman:
1 2
      
