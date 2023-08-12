Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Persib Bandung vs Barito Putera, Bojan Hodak Akui Persiapan Maung Bandung Cacat Gara-Gara 3 Pemain Dilarang Tampil

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |22:13 WIB
Jelang Laga Persib Bandung vs Barito Putera, Bojan Hodak Akui Persiapan Maung Bandung Cacat Gara-Gara 3 Pemain Dilarang Tampil
Bojan Hodak akui persiapan Persib Bandung jelang hadapi Barito Putera cacat (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
JELANG laga Persib Bandung vs Barito Putera, Bojan Hodak akui persiapan Maung Bandung cacat gara-gara tiga pemain dilarang tampil. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (13/8/2023) pukul 15.00 WIB.

Bojan Hodak berbicara tentang persiapan Maung Bandung – julukan Persib – jelang laga yang tidaklah ideal. Sebab, tiga orang pemain mereka, yaitu I Putu Gede Juni Antara, Marc Klok, dan Ciro Alves dilarang tampil.

Marc Klok

I Putu Gede Juni Antara mendapatkan hukuman tambahan tidak boleh bermain selama 4 pertandingan setelah melakukan gerakan tambahan menendang pemain lawan dan menunjukan gestur jari tengah ke arah penonton.

Sedangkan Ciro Alves dan Marc Klok dilarang tampil dua kali karena terlibat dalam aksi serupa saat hendak meninggalkan lapangan. Ketiganya bahkan diharuskan membayar denda masing-masing Rp75 juta sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

"Saya tidak tahu siapa yang bisa main dan siapa yang tidak bisa. Karena tiba-tiba ada beberapa pemain yang terkena larangan bermain dan kami masih melakukan banding. Jadi belum diketahui siapa yang bisa bermain atau yang tidak, yang mana situasi ini seperti sirkus," ungkap Bojan Hodak di Stadion GBLA, Sabtu (12/8/2023).

Pelatih asal Kroasia tersebut mengaku merasa seperti bermain playstation. Sebab, para pemainnya sudah dipersiapkan untuk menghadapi Barito Putera.

"Kami berlatih bersama 3-4 hari dan satu hari sebelum pertandingan mereka memberi tahu bahwa pemain-pemain tersebut terkena hukuman. Ini lucu,"

"Dan saya tidak melihat adanya pemain lain yang terkena sanksi seperti ini, dua laga tidak boleh bermain. Jika mereka berkelahi atau jika mereka membunuh seseorang. Kalau ada hukuman berupa denda dan itu oke, tapi jika larangan bermain itu tidak seharusnya terjadi," kesalnya.

Soal Barito Putera, Bojan Hodak mengaku sudah melakukan analisa. Dia berpendapat bahwa tim berjuluk Laskar Antasari itu memiliki sejumlah pemain berpengalaman.

