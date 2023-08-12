Profil Miro Petric, Asisten Pelatih Persib Bandung Pendamping Bojan Hodak

PROFIL Miro Petric, asisten pelatih Persib Bandung pendamping Bojan Hodak akan dibahas di sini. Pria berusia 42 tahun tersebut merupakan rekan senegara Bojan Hodak, Kroasia.

Persib Bandung akhirnya mengumumkan secara resmi perekrutan asisten pelatih baru, Miro Petric, mengikuti kedatangan Bojan Hodak. Sang pelatih asal Kroasia memang sebelumnya telah memberi indikasi mengenai kedatangannya.

Kini, dengan telah dipastikannya kedatangan Miro Petric, mari menggali lebih dalam mengenai sosoknya. Okezone akan membahas profil Miro Petric, asisten pelatih Persib Bandung pendamping Bojan Hodak di bawah ini.

Dilansir dari Transfermarkt, Miro Petric didatangkan dari Kuala Lumpur FC. Dia bergabung pada 1 Januari 2023 lalu bersama klub asal Malaysia tersebut. Nyatanya, dia sudah menjadi asisten Bojan Hodak di sana dengan melakoni total 20 laga.

Miro Petric sudah cukup berpengalaman dengan sepakbola Asia Tenggara karena sebelumnya pernah menjadi pelatih atletic Timnas Thailand pada Juli 2007 hingga Juni 2009. Dia juga menjadi pelatih atletik untuk Timnas Laos pada Agustus hingga Desember 2015.

Di level klub, Kuala Lumpur bukan tim Malaysia pertama yang dibelanya. Sebelumnya, petric pernah menjadi pelatih atletic Kelantan FC pada Desember 2012 hingga Desember 2014.

Namun, selain itu, Miro Petric nyatanya memiliki rekam jejak berkarier bersama tim-tim top Jerman. Dia pernah menjadi asisten teknis di Stuttgart pada April 2006 dan menjabat posisi yang sama di Bayern Munich pada Januari-Februari 2008.