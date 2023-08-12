Hasil Persik Kediri vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Laskar Sambernyawa Kalah 0-2!

HASIL Persik Kediri vs Persis Solo di pekan ke-8 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- tumbang dengan skor 0-2.

Laga Persik Kediri vs Persis Solo digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (12/8/2023) malam WIB. Dua gol Persik Kediri dicetak oleh Rohit Chand (50’) dan juga Flavio Silva (88’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di awal laga. Tetapi perlahan, Persik Kediri bisa lebih leluasa menebar ancaman ke lini pertahanan Persis Solo.

Persik Kediri mulai mengurung pertahanan Persis pada pertengahan babak pertama. Sayangnya, mereka tetap masih kesulitan untuk mencetak gol.

Persis Solo pun praktis mengandalkan serangan balik yang cukup merepotkan barisan pertahanan Persik. Namun, lagi-laga gol pun belum kunjung tercipta.

Alhasil, tak ada gol yang tercipta di sepanjang pertandingan babak pertama. Skor 0-0 menghiasi laga hingga turun minum.