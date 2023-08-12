Penyebab 3 Pemain Persib Bandung Kena Larangan Main di Liga 1 2023-2024 hingga Denda Rp225 Juta

3 pemain Persib Bandung kena sanksi larangan bermain hingga denda besar. (Foto: Persib Bandung)

PENYEBAB 3 pemain Persib Bandung kena larangan main di Liga 1 2023-2024 hingga denda Rp225 juta menarik dikulik. Sebab, sanksi ini akan membuat Persib Bandung mengarungi laga-laga ke depan tanpa kehadiran sederet pemain bintangnya.

Ya, 3 pemain Persib Bandung terkena sanksi larangan bertanding dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Ketiga pemain itu adalah Marc Klok, Ciro Alves, dan I Putu Gede.

Dilansir dari akun Instagram @garudafansbook, Sabtu (12/8/2023), ketiga pemain itu bukan hanya disanksi larangan bermain. Mereka juga harus membayar denda.

Lalu, apa penyebab Komdis PSSI menjatuhkan hukuman larangan bermain hingga denda kepada 3 pemain Persib itu? Hukuman itu diberikan akibat aksi tidak sportif Marc Klok, Ciro Alves, dan I Putu Gede di laga Persis Solo vs Persib Bandung pada pekan ke-7 Liga 1 2023-2024.

Laga Persis Solo vs Persib Bandung sendiri digelar di Stadion Manahan Solo, pada 8 Agustus 2023. Dalam laga itu, Persib keok dengan skor 1-2.

Dalam laga itu, Persib sebenarnya mampu unggul lebih dulu melalui gol cantik Ciro Alves pada menit ke-32. Namun, Persis Solo membalas dua gol langsung lewat aksi Ramadhan Sananta pada menit ke-33 dan ke-44.

Sialnya lagi, Persib harus bermain dengan 10 orang saja setelah I Putu Gede mendapat kartu kuning kedua (kartu merah) pada menit ke-90. Alhasil, kekalahan tak terelakkan.

Marc Klok, Ciro Alves, dan I Putu Gede pun tampak kesal pada laga itu sehingga melakukan ulah kontoversial. Dalam video yang beredar, insiden tak terpuji dilakukan Marc Klok dan Ciro Alves ketika hendak masuk lorong Stadion Manahan.

Awalnya, Marc Klok mendapat teriakan dari suporter di tribun. Lalu, dia meresponsnya dengan lemparan botol air mineral.

Setelah itu, Ciro yang masuk ke lorong stadion terlihat mengacungkan jari tengahnya. Aksi Ciro pun juga dilakukan oleh I Putu Gede. Dia juga mengacungkan jari tengahnya ke arah suporter.