3 Pemain yang Bisa Didatangkan Bojan Hodak ke Persib Bandung di Bursa Transfer Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Bomber Pantai Gading!

Giancarlo Gallifuoco jadi salah satu pemain yang bisa didatangkan Bojan Hodak ke Persib Bandung (FOTO: Instagram @giange94)

SEBANYAK 3 pemain yang bisa didatangkan Bojan Hodak ke Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 2023-2024 akan dibahas Okezone. Dari ketiga nama yang dimaksud, salah satu di antaranya adalah bomber asal Pantai Gading!

Belakangan ini, Bojan Hodak blak-blakan akan mendatangkan asisten pelatih asal Kroasia untuk menemaninya di Persib Bandung. Selain itu, eks juru racik Kuala Lumpur City FC itu juga berencana mendatangkan setidaknya 2-3 pemain pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024.

“Sedikitnya, saya butuh dua pemain lagi, tapi mungkin tiga. Di setiap klub mana pun dan kapan pun, mereka akan selalu membutuhkan setidaknya tiga pemain baru,” kata Bojan Hodak, mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

Rencana Bojan Hodak untuk merekrut pemain baru itu dengan tujuan bisa mempersolid skuad Pangeran Biru. Sekarang pertanyaannya, siapa saja pemain yang akan didatangkan sang juru taktik asal Kroasia itu di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024?

Berikut 3 Pemain yang Bisa Didatangkan Bojan Hodak ke Persib Bandung di Bursa Transfer Liga 1 2023-2024:

3. Giancarlo Gallifuoco

Hingga pekan ketujuh Liga 1 2023-2024, Persib Bandung telah kebobolan 13 gol atau rata-rata hampir kemasukan 2 gol tiap pertandingannya. Itu artinya, lini pertahanan Maung Bandung sangat rapuh dan membutuhkan bek baru untuk memperkuat skuadnya.

Bojan Hodak bisa saja mendatangkan bek baru milik Kuala Lumpur City FC, Giancarlo Gallifuoco. Sebab, pemain berdarah Australia-Italia itu menjadi bek andalan klub Malaysia tersebut yang telah dipercaya bermain sebanyak 56 pertandingan saat dilatih oleh Bojan Hodak.

Di Liga Super Malaysia 2023, Giancarlo Gallifuoco sudah mencatatkan satu gol dari 17 pertandingan untuk Kuala Lumpur City FC. Dia bisa didatangkan ke Maung Bandung sebagai opsi untuk menggantikan Alberto Rodriguez atau Nick Kuipers yang berpotensi dibuang dari skuad di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024.