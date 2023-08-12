Jelang Persib Bandung vs Barito Putera, Rahmad Darmawan Beberkan Persiapan Laskar Antasari

BANDUNG – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan (RD) membeberkan sejauh mana persiapan timnya jelang menghadapi Persib Bandung di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu 13 Agustus 2023.

Berdasarkan pemaparan RD, pasukannya saat ini dirugikan karena tak memiliki waktu recovery yang bagus. Sementara Persib justru mendapatkan satu hari lebih untuk recovery, yang mana itu jelas akan menguntungkan lawan Laskar Antasari tersebut.

"Walaupun recovery kita tidak begitu menguntungkan, tapi kita mencoba untuk memenej masa recovery ini dengan sebaik mungkin dan saya berharap kondisi pemain sampai dengan besok sudah kembali normal ya, karena Persib diuntungkan satu hari recovery lebih baik," ungkap RD di Stadion GBLA, Sabtu (12/8/2023).

RD tak menampik jeda tiga hari yang didapatkan sudah cukup asalkan para pemainnya disiplin dan bisa mengontrol kondisi. Namun, dia merasa pertandingan nanti tidak mudah bagi Barito Putera.

"Persib dalam dua pertandingan terakhir mereka bermain sangat bagus, walaupun mungkin hasilnya belum sesuai tapi saya melihat satu motivasi yang sangat tinggal diperlihatkan oleh pemain Persib, begitu agresifnya mereka bermain dan ini membuat tim kami tentu harus waspada menghadapi kondisi," sambung RD.

RD pun mengaku sudah menyampaikan kepada anak asuhnya untuk fokus bagaimana mengantisipasi Persib yang saat ini dalam motivasi yang tinggi. Terlebih, saat ini tim berjulukan Maung Bandung ini berada di posisi 16 klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Tentunya kita menyiapkan satu skema main yang menurut kita paling ideal dan tentu saya gak bisa sampaikan di pertemuan kali ini kita akan seperti apa. Tapi apapun yang akan kita lakukan tentu pemahaman kita, pendekatan kita tentu lebih mengedepankan bagaimana kelebihan Persib bermain dan bagaimana kita akan bermain. Kita akan fokus kepada organisasi main kita dulu," lanjutnya.