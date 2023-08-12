Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Barito Putera, Rahmad Darmawan Beberkan Persiapan Laskar Antasari

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |12:52 WIB
Jelang Persib Bandung vs Barito Putera, Rahmad Darmawan Beberkan Persiapan Laskar Antasari
Barito Putera siap hadapi Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/psbaritoputeraofficial)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan (RD) membeberkan sejauh mana persiapan timnya jelang menghadapi Persib Bandung di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu 13 Agustus 2023.

Berdasarkan pemaparan RD, pasukannya saat ini dirugikan karena tak memiliki waktu recovery yang bagus. Sementara Persib justru mendapatkan satu hari lebih untuk recovery, yang mana itu jelas akan menguntungkan lawan Laskar Antasari tersebut.

"Walaupun recovery kita tidak begitu menguntungkan, tapi kita mencoba untuk memenej masa recovery ini dengan sebaik mungkin dan saya berharap kondisi pemain sampai dengan besok sudah kembali normal ya, karena Persib diuntungkan satu hari recovery lebih baik," ungkap RD di Stadion GBLA, Sabtu (12/8/2023).

RD tak menampik jeda tiga hari yang didapatkan sudah cukup asalkan para pemainnya disiplin dan bisa mengontrol kondisi. Namun, dia merasa pertandingan nanti tidak mudah bagi Barito Putera.

"Persib dalam dua pertandingan terakhir mereka bermain sangat bagus, walaupun mungkin hasilnya belum sesuai tapi saya melihat satu motivasi yang sangat tinggal diperlihatkan oleh pemain Persib, begitu agresifnya mereka bermain dan ini membuat tim kami tentu harus waspada menghadapi kondisi," sambung RD.

Aksi Barito Putera saat melawan Arema FC

RD pun mengaku sudah menyampaikan kepada anak asuhnya untuk fokus bagaimana mengantisipasi Persib yang saat ini dalam motivasi yang tinggi. Terlebih, saat ini tim berjulukan Maung Bandung ini berada di posisi 16 klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Tentunya kita menyiapkan satu skema main yang menurut kita paling ideal dan tentu saya gak bisa sampaikan di pertemuan kali ini kita akan seperti apa. Tapi apapun yang akan kita lakukan tentu pemahaman kita, pendekatan kita tentu lebih mengedepankan bagaimana kelebihan Persib bermain dan bagaimana kita akan bermain. Kita akan fokus kepada organisasi main kita dulu," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648407/timnas-indonesia-u22-cuma-ditarget-perak-sea-games-2025-erick-thohir-bukan-saya-yang-menentukan-qmo.webp
Timnas Indonesia U-22 Cuma Ditarget Perak SEA Games 2025, Erick Thohir: Bukan Saya yang Menentukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/14/suporter_persija_jakarta.jpg
Tiket Persija vs PSIM Yogyakarta Ludes Kurang dari 6 Jam, Jakmania Antusias jelang HUT Ke-97 Macan Kemayoran 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement