Panas! Media Malaysia Kembali Kompori Kegagalan Persib Bandung Datangkan Park Hang-seo

MEDIA Malaysia, Makan Bola, kembali mengompori kegagalan Persib Bandung datangkan eks pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo. Dalam artikel terbarunya, Makan Bola membahas alasan utama juru taktik asal Korea Selatan itu menolak tawaran Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Park Hang-seo sempat dikait-kaitkan akan menjadi pelatih Persib Bandung selanjutnya, tak lama setelah Luis Milla mundur dari jabatannya pada Sabtu (15/7/2023). Rumor itu kemudian sampai ke berbagai media asing termasuk media media Vietnam, Danviet.

Dalam laporan Danviet, Park Hang-seo mendapat tawaran dari pihak Maung Bandung. Pelatih 65 tahun itu disebut telah diiming-imingi gaji yang fantastis senilai 22,5 miliar VND per tahun atau setara Rp14,2 miliar dari Persib Bandung.

Namun, Park Hang-seo telah menolak tawaran dari Persib Bandung. Alasannya, eks pelatih Timnas Vietnam itu disebut ingin berkontribusi untuk pembangunan sepakbola Vietnam dengan mendirikan akademi.

Hal ini menunjukan betapa besarnya cinta Park Hang-seo kepada sepakbola Vietnam setelah selama 5,5 tahun (2017-2023) menangani Timnas Vietnam. Namun baru-baru ini, media Malaysia yakni Makan Bola kembali mengompori kegagalan Persib Bandung datangkan Park Hang-seo.

Dalam artikel terbarunya, Makan Bola lagi-lagi membahas alasan utama juru taktik asal Korea Selatan itu menolak tawaran Maung Bandung. Alasannya masih sama, yakni Park Hang-seo ingin fokus untuk membina akademi sepakbolanya di Vietnam.

"Ini Alasan Utama Park Hang-seo Menolak Tawaran Klub Indonesia," tulis judul artikel yang dibuat Makan Bola pada 11 Agustus 2023 kemarin.