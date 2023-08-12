Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Eks Pemain AC Milan Prediksi Napoli Juara Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:02 WIB
Eks Pemain AC Milan Prediksi Napoli Juara Liga Italia 2023-2024
Napoli dijagokan juara Liga Italia 2023-2024 (FOTO: REUTERS)
A
A
A

NAPLES - Mantan pemain AC Milan Filippo Galli memprediksi Napoli akan jadi juara Liga Italia 2023-2024. Dia nilai Napoli masih cukup perkasa ketimbang kontestan lainnya.

Sebagaimana diketahui, I Partenopei -julukan Napoli- berhasil menjadi juara Liga Italia musim 2023-2024. Itu adalah penantian 33 tahun tim itu yang akhirnya terbayar.

Napoli

Filippo Galli mengatakan Napoli kekuatan tampaknya tidak jauh berbeda kekuatannya dengan musim lalu. Oleh karena itu, dia meyakini tim itu akan berusaha mempertahankan gelar juara.

"Untuk juara Liga Italia, saya masih melihat Napoli. Tim itu depan semua kontestan," kata Filippo Galli dilansir dari Tuttomercato, Jumat (11/8/2023).

Pria berusia 60 tahun itu mengatakan tim yang akan merepotkan Napoli adalah AC Milan. Pasalnya, tim asuhan Stefano Pioli sudah berbenah diri.

Halaman:
1 2
      
