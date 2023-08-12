Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Ternyata Ada Campur Tangan Direktur Persita Tangerang di Balik Gabungnya Pemain Berdarah Indonesia ke Inter Milan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:23 WIB
Ternyata Ada Campur Tangan Direktur Persita Tangerang di Balik Gabungnya Pemain Berdarah Indonesia ke Inter Milan
Pemain berdarah Indonesia, Emil Audero resmi gabung Inter Milan. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

TERNYATA ada campur tangan Direktur Persita Tangerang di balik gabungnya pemain berdarah Indonesia, Emil Audero Mulyadi ke Inter Milan. Direktur yang dimaksud adalah Direktur Pengembangan Kelembagaan dan Infrastruktur Persita Tangerang, Walter Zenga.

Ya, kabar bahagia datang dari pemain berdarah Indonesia yang berlaga di Serie A Italia, Emil Audero Mulyadi yang secara resmi telah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Inter Milan.

Pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu didatangkan Nerazzurri dengan status pinjaman dari klub aslinya, yakni Sampdoria yang harus terdegradasi ke Serie B.

Adapun Inter dikabarkan harus membayar 1 juta euro untuk meminjam Emil. Meski begitu, Emil memiliki opsi pembelian permanen jika Inter berkenan pada akhir masa peminjamannya nanti.

Datangnya Emil ini diharapkan dapat menggantikan kiper utama Inter musim lalu, Andre Onana yang hijrah ke Manchester United dan Samir Handanovic yang juga memilih pergi pasca kontraknya habis.

Emil Audero resmi gabung Inter Milan

Datangnya Emil ke skuad Inter ini ternyata memiliki campur tangan Direktur Pengembangan Kelembagaan dan Infrastruktur Persita Tangerang yang juga kiper legendaris Inter Milan era 90an, Walter Zenga.

Tepatnya beberapa waktu lalu saat Inter masih kebingungan untuk mencari kiper pengganti Onana dan Handanovic, Walter Zenga berbicara di Instagram story-nya melalui FCInterNews.

Pria berkebangsaan Italia itu mengatakan jika Emil Audero Mulyadi adalah sosok yang paling tepat untuk berdiri di bawah gawang Inter. Hal ini karena Emil dinilai memiliki profesionalitas dan teknik yang mumpuni.

