5 Alasan Real Madrid Bakal Juara Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Faktor Carlo Ancelotti

BERIKUT 5 alasan Real Madrid bakal menjadi juara Liga Spanyol 2023-2024. Seperti biasa, Real Madrid dan Barcelona akan kembali difavoritkan menjadi juara Liga Spanyol 2023-2024.

Memang Atletico Madrid juga punya peluang, tapi Los Rojiblancos lebih cocok disebut sebagai tim kuda hitam. Bicara soal Real Madrid, jelas mereka punya peluang besar buat jadi juara Liga Spanyol 2023-2024.

Apalagi ada 5 alasan mengapa Real Madrid bisa juara Liga Spanyol 2023-2024. Berikut ulasan lengkapnya.

5. Jude Bellingham

Mulai dari faktor kedatangan Jude Bellingham. Harus diakui jika usia Luka Modric dan Toni Kroos sudah mulai termakan zaman sehingga daya kreatifitas serangan Real Madrid mulai tumpul.

Jude Bellingham didatangkan dengan harapan bisa menjadi otak serangan Real Madrid. Ditempatkan sebagai gelandang serang dalam formasi 4-3-1-2 membuat Jude Bellingham bisa fokus menyerang tanpa perlu sering turun ke pertahanan.

4. Banyak Gelandang Petarung

Jude Bellingham tak perlu sering turun ke pertahanan karena Real Madrid punya banyak gelandang petarung. Sebut saja Luka Modric, Toni Kroos, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde hingga Eduardo Camavinga.

Semuanya bisa mengisi posisi 3 gelandang yang akan melindungi dan menopang Jude Bellingham. Sehingga keseimbangan antara menyerang dan bertahan Real Madrid akan ditentukan 3 gelandang dalam formasi 4-3-1-2 tadi.