Hasil Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol 2023-2024: Los Che Permalukan Les Nervionenses 2-1

HASIL Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui pada Sabtu, 12 Agustus 2023 dini hari WIB. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Los Che -julukan Valencia- sukses mempermalukan Les Nervionenses -julukan Sevilla- dengan skor 2-1.

Gol-gol kemenangan Valencia dicetak oleh M. Diakhaby (60'), dan J. Guerra (88'). Sementara itu, tuan rumah hanya bisa membalas satu gol lewat Y. En-Nesyri (69') dan bermain dengan 10 pemain sejak L. Badé diganjar kartu merah pada menit 81.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Begitu babak pertama dimulai, Valencia langsung tancap gas melancarkan serangannya. Pada menit 3, José Gayà melepaskan tembakan dengan kaki kiri dari luar kotak 16. Sayang, sepakannya sedikit terlalu tinggi.

Sevilla selaku tuan rumah tak tinggal diam. Pada menit 9, Marcos Acuña melakukan tembakan dengan kaki kiri dari luar kotak 16. Namun, tendangannya terlalu melambung di atas mistar.

Sejumlah peluang didapatkan oleh kedua tim hingga menit ke-30. Namun, baik Sevilla maupun Valencia belum mampu menjebol gawang lawannya masing-masing.

Pada menit 41, Hugo Duro (Valencia) melakukan sundulan dari sudut sulit di sebelah kanan. Namun, bola masih tinggi dan melebar ke kanan. Umpan dari André Almeida itu hanya menghasilkan tendangan sudut. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.