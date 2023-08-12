Mikel Arteta Beri Update soal Kondisi Jurrien Timber yang Cedera saat Arsenal Kalahkan Nottingham Forest 2-1

MIKEL Arteta beri update soal kondisi Jurrien Timber yang cedera saat Arsenal kalahkan Nottingham Forest 2-1. Sang pelatih asal Spanyol mengatakan bahwa timnya masih perlu melihat kondisi bek yang baru direkrut dari Ajax Amsterdam tersebut.

The Gunners – julukan Arsenal – memulai Liga Inggris 2023-2024 di Emirates Stadium pada Sabtu (12/8/2023) malam WIB. Mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga tersebut.

Dua gol untuk Arsenal dicatatkan oleh Eddie Nketiah (26’) dan Bukayo Saka (32’). Sementara itu, The Forest – julukan Nottingham Forest – membalas satu gol melalui Taiwo Awoniyi (82’).

Namun sayang, kemenangan Arsenal harus dibayar mahal lantaran Jurrien Timber mengalami cedera. Sang bek tengah asal Belanda diganti pada menit ke-50 karena mengeluhkan rasa sakit pada kakinya. Timber pun dicemaskan mengalami cedera parah.

Arteta mengatakan, Timber masih sanggup melanjutkan pertandingan setelah sempat kesakitan juga pada akhir babak pertama. Namun setelah melanjutkan, Timber justru harus ditandu pada awal babak kedua.