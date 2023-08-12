Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea vs Liverpool: Awali Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino Wajibkan The Blues Menang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |22:25 WIB
Chelsea vs Liverpool: Awali Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino Wajibkan The Blues Menang!
Mauricio Pochettino wajibkan Chelsea menang di laga pembuka Liga Inggris 2023-2024 meski lawan Liverpool (Foto: REUTERS)
A
A
A

AWALI Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino wajibkan Chelsea menang atas Liverpool. Laga Chelsea vs Liverpool akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Minggu (13/8/2023) malam WIB.

The Blues – julukan Chelsea – berada dalam masa transisi setelah musim yang sangat buruk pada 2022-2023. Mauricio Pochettino telah didatangkan untuk mengubah hal itu.

Mauricio Pochettino

Sang pelatih asal Argentina datang bersama sejumlah pemain anyar. Namun, para pemain lama juga hengkang, seperti Kai Havertz, Cesar Azpilicueta, dan Edouard Mendy.

Walau demikian, Pochettino menegaskan timnya harus bisa mengamankan tiga poin atas Liverpool. Pelatih berpaspor Argentina itu tidak peduli Chelsea sedang dalam masa transisi atau tidak. Menurutnya, The Blues harus mempunyai mentalitas untuk meraih kemenangan.

“Tentu saja, kami adalah Chelsea, sejarah klub adalah untuk menang. Sekalipun kita dalam masa transisi, kita tidak bisa memberikan pesan bahwa kita sedang dalam masa transisi, kita harus menang,” ujar Pochettino dikutip dari Football London, Sabtu (12/8/2023).

Halaman:
1 2
      
