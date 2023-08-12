Chelsea vs Liverpool: Awali Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino Wajibkan The Blues Menang!

AWALI Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino wajibkan Chelsea menang atas Liverpool. Laga Chelsea vs Liverpool akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Minggu (13/8/2023) malam WIB.

The Blues – julukan Chelsea – berada dalam masa transisi setelah musim yang sangat buruk pada 2022-2023. Mauricio Pochettino telah didatangkan untuk mengubah hal itu.

Sang pelatih asal Argentina datang bersama sejumlah pemain anyar. Namun, para pemain lama juga hengkang, seperti Kai Havertz, Cesar Azpilicueta, dan Edouard Mendy.

Walau demikian, Pochettino menegaskan timnya harus bisa mengamankan tiga poin atas Liverpool. Pelatih berpaspor Argentina itu tidak peduli Chelsea sedang dalam masa transisi atau tidak. Menurutnya, The Blues harus mempunyai mentalitas untuk meraih kemenangan.

BACA JUGA: Penyebab Chelsea Batal Tukar Romelu Lukaku dengan Dusan Vlahovic di Juventus

“Tentu saja, kami adalah Chelsea, sejarah klub adalah untuk menang. Sekalipun kita dalam masa transisi, kita tidak bisa memberikan pesan bahwa kita sedang dalam masa transisi, kita harus menang,” ujar Pochettino dikutip dari Football London, Sabtu (12/8/2023).