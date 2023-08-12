Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tampil Dominan, Arsenal Unggul 2-0 atas Nottingham Forest di Babak Pertama

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |19:59 WIB
Tampil Dominan, Arsenal Unggul 2-0 atas Nottingham Forest di Babak Pertama
Laga Arsenal vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama Arsenal vs Nottingham Forest di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Arsenal yang tampil dominan pun sudah unggul 2-0 di babak pertama.

Laga Arsenal vs Nottingham Forest digelar di Stadion Emirates, Sabtu (12/8/2023) malam WIB. Dua gol Arsenal dicetak oleh Eddie Nketiah (26’) dan juga Bukayo Saka (32’).

Arsenal vs Nottingham Forest

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal yang bermain di markasnya sendiri, tampil begitu percaya diri. Mereka langsung menebar ancaman ke pertahanan Nottingham Forest.

Bukayo Saka berhasil merepotkan lini pertahanan lawan. Dia sesekali melepaskan umpan matang. Meski begitu, belum ada gol yang bisa tercipta.

Baru pada menit ke-26, Arsenal bisa memecah kebuntuan. Ialah Eddie Nketiah yang mencatatkan namanya di papan skor.

Nketiah mampu merobek gawang Matt Turner setelah menerima umpan apik dari Gabriel Martinelli. Arsenal pun unggul 1-0.

Unggul, Arsenal makin mendominasi laga. Selang 6 menit kemudian, mereka bahkan bisa menggandakan keunggulannya. Kali ini, gol dicetak oleh Bukayo Saka (32’) lewat sepakan melengkungnya.

Usai gol tersebut, Nottingham Forest terpantau bemain dengan lebih terbuka. Mereka kini berani untuk menginisiasi serangan. Akan tetapi, upaya tersebut belum bisa membuahkan gol balasan. Skor 2-0 untuk keunggulan Arsenal pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
