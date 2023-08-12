Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Masalah Serius Penghambat Liverpool Juara Liga Inggris 2023-2024: Transisi Berantakan

Coro Mountana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:26 WIB
Masalah Serius Penghambat Liverpool Juara Liga Inggris 2023-2024: Transisi Berantakan
Liverpool diragukan bisa juara Liga Inggris 2023-2024 (FOTO: REUTERS)
A
A
A

LIVERPOOL Liverpool tengah dihadapkan masalah serius jika ingin menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Yaitu transisi yang berantakan akan menjadi penghambat Liverpool jadi juara Liga Inggris 2023-2024.

Transisi yang dimaksud adalah dari menyerang ke bertahan. Alasannya sederhana, Liverpool hingga berita ini diturunkan, masih belum menemukan pengganti Fabinho untuk posisi gelandang bertahan.

Fabinho

Sebenarnya Liverpool sudah mencoba untuk mendatangkan Romeo Lavia dan Moises Caicedo. Namun keduanya sepertinya lebih dekat untuk gabung dengan Chelsea.

Dengan pendeknya sisa waktu bursa transfer, membuat Liverpool terancam arungi Liga Inggris 2023-2024 tanpa gelandang bertahan. Jelas itu akan sangat berbahaya, karena itu artinya Liverpool akan sangat rentan hadapi serangan balik lawan.

Di musim lalu saja saat masih ada Fabinho, Liverpool kerap kerepotan dengan serangan balik lawan. Statistik Liga inggris mencatat Liverpool jadi tim ketiga terbanyak hadapi peluang emas lawan di musim lalu.

Total dari 38 pertandingan, Liverpool hadapi 101 peluang emas dari tim lawan yang rata-rata berasal dari serangan balik cepat. Lawan-lawan Liverpool sadar jika skuad asuhan Jurgen Klopp punya kelemahan pada transisi menyerang ke bertahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/26/11/1648287/jadwal-man-city-vs-leverkusen-di-liga-champions-202526-live-streaming-di-vision-hsn.jpg
Jadwal Man City vs Leverkusen di Liga Champions 2025/26, Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/gelandang_persib_bandung_thom_haye_33.jpg
Chemistry Meningkat, Thom Haye Optimistis Persib Bisa Kalahkan Lion City Sailors
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement