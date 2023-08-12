Masalah Serius Penghambat Liverpool Juara Liga Inggris 2023-2024: Transisi Berantakan

LIVERPOOL – Liverpool tengah dihadapkan masalah serius jika ingin menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Yaitu transisi yang berantakan akan menjadi penghambat Liverpool jadi juara Liga Inggris 2023-2024.

Transisi yang dimaksud adalah dari menyerang ke bertahan. Alasannya sederhana, Liverpool hingga berita ini diturunkan, masih belum menemukan pengganti Fabinho untuk posisi gelandang bertahan.

Sebenarnya Liverpool sudah mencoba untuk mendatangkan Romeo Lavia dan Moises Caicedo. Namun keduanya sepertinya lebih dekat untuk gabung dengan Chelsea.

Dengan pendeknya sisa waktu bursa transfer, membuat Liverpool terancam arungi Liga Inggris 2023-2024 tanpa gelandang bertahan. Jelas itu akan sangat berbahaya, karena itu artinya Liverpool akan sangat rentan hadapi serangan balik lawan.

Di musim lalu saja saat masih ada Fabinho, Liverpool kerap kerepotan dengan serangan balik lawan. Statistik Liga inggris mencatat Liverpool jadi tim ketiga terbanyak hadapi peluang emas lawan di musim lalu.

Total dari 38 pertandingan, Liverpool hadapi 101 peluang emas dari tim lawan yang rata-rata berasal dari serangan balik cepat. Lawan-lawan Liverpool sadar jika skuad asuhan Jurgen Klopp punya kelemahan pada transisi menyerang ke bertahan.