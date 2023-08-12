Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pamer Gol ke Gawang Fulham, Justin Hubner Harus Rela Lihat Wolverhampton Wanderers U-21 Tumbang di Kandang Sendiri

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:26 WIB
Pamer Gol ke Gawang Fulham, Justin Hubner Harus Rela Lihat Wolverhampton Wanderers U-21 Tumbang di Kandang Sendiri
Justin Hubner cetak gol saat Wolves U-21 melawan Fulham U-21. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner pamer gol yang dicetaknya ke gawang Fulham. Meski berhasil cetak gol, Justin Hubner tak bisa menyelamatkan timnya, yakni Wolverhampton Wanderers U-21, dari kekalahan atas Fulham U-21.

Ya, Justin Hubner baru saja melakoni laga Wolverhampton Wanderers U-21 vs Fulham U-21 di Stadion Aggborough, pada Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB. Pada laga itu, bek keturunan Indonesia itu dimainkan penuh sejak awal laga.

Justin Hubner

Kinerja apik pun berhasil ditunjukkan Justin Hubner. Dia tak hanya solid menjaga lini pertahanan Wolves U-21, tetapi juga bisa membantu lini serang. Bahkan, Justin Hubner turut mencetak gol.

Gol Justin Hubner ke gawang Fulham U-21 tepatnya tercipta di babak kedua. Pada menit ke-67, mendapat umpan ciamik hasil sepakan pojok rekan setimnya, Justin Hubner pun menyambar bola dengan cepat lewat sundulannya. Aksinya tak bisa dihalau kiper lawan sehingga langsung berbuah gol.

Justin Hubner pun tampak bergembisa bisa menyumbangkan gol dalam laga itu. Dia sampai mengunggah video cuplikan golnya ke gawang Fulham U-21 di Instagram.

Halaman:
1 2
      
