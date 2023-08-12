Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kemenangan Manchester City Memakan Korban, Kevin De Bruyne Alami Cedera Hamstring

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:56 WIB
Kemenangan Manchester City Memakan Korban, Kevin De Bruyne Alami Cedera Hamstring
Kevin De Bruyne alami cedera pada laga Burnley vs Manchester City (FOTO: REUTERS)
A
A
A

LANCASHIRE - Kemenangan Manchester City atas Burnley memakan korban. Sang pelatih, Josep Guardiola mengkonfirmasi gelandang andalannya, Kevin De Bruyne menderita cedera hamstring.

Man City mengawali Liga Inggris 2023-2024 dengan kemenangan impresif. Manchester City menang tiga gol tanpa balas atas Burnley pada laga yang berlangsung di Turf Moor, Lancashire, Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB.

Kevin De Bruyne

Gol Manchester City dicetak brace Erling Haaland (4’) dan (36’) dan Rodri (75’). Namun sayang kemenangan impresif Manchester City di markas Burnley harus dibayar mahal.

Kevin De Bruyne menderita cedera dan harus ditarik keluar usai tampil selama 20 menit. Josep Guardiola kemudian menurunkan Mateo Kovacic untuk menggantikan peran Kevin De Bruyne di lini tengah.

Usai laga, Josep Guardiola membeberkan kondisi terkini pemain asal Belgia itu. Pelatih asal Spanyol itu mengonfirmasi Kevin De Bruyne mengalami cedera hamstring.

“Itu hamstring lagi. Posisi yang sama. Saya tidak tahu (berapa lama dia akan absen) itu tergantung pada seberapa besar cederanya tetapi akan absen beberapa minggu, tentu saja, dia sakit karena dia banyak bertarung,” kata Guardiola dilansir laman resmi klub, Sabtu (12/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648353/giovanni-van-bronckhorst-calon-pelatih-timnas-indonesia-begini-respons-erick-thohir-fnx.webp
Giovanni van Bronckhorst Calon Pelatih Timnas Indonesia, Begini Respons Erick Thohir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Masuk Tim Terbaik Pekan Ke-11 Liga Jerman 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement