Kemenangan Manchester City Memakan Korban, Kevin De Bruyne Alami Cedera Hamstring

LANCASHIRE - Kemenangan Manchester City atas Burnley memakan korban. Sang pelatih, Josep Guardiola mengkonfirmasi gelandang andalannya, Kevin De Bruyne menderita cedera hamstring.

Man City mengawali Liga Inggris 2023-2024 dengan kemenangan impresif. Manchester City menang tiga gol tanpa balas atas Burnley pada laga yang berlangsung di Turf Moor, Lancashire, Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB.

Gol Manchester City dicetak brace Erling Haaland (4’) dan (36’) dan Rodri (75’). Namun sayang kemenangan impresif Manchester City di markas Burnley harus dibayar mahal.

Kevin De Bruyne menderita cedera dan harus ditarik keluar usai tampil selama 20 menit. Josep Guardiola kemudian menurunkan Mateo Kovacic untuk menggantikan peran Kevin De Bruyne di lini tengah.

Usai laga, Josep Guardiola membeberkan kondisi terkini pemain asal Belgia itu. Pelatih asal Spanyol itu mengonfirmasi Kevin De Bruyne mengalami cedera hamstring.

“Itu hamstring lagi. Posisi yang sama. Saya tidak tahu (berapa lama dia akan absen) itu tergantung pada seberapa besar cederanya tetapi akan absen beberapa minggu, tentu saja, dia sakit karena dia banyak bertarung,” kata Guardiola dilansir laman resmi klub, Sabtu (12/8/2023).