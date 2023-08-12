Erling Haaland Menggila di Pekan Perdana Liga Inggris 2023-2024, Mohamed Salah dan Rasmus Hojlund Langsung Gemetar?

ERLING Haaland menggila di pekan perdana Liga Inggris 2023-2024, Mohamed Salah dan Rasmus Hojlund langsung gemetar? Ya, pertanyaan itu mungkin saja terlintas di benak para pencinta sepakbola dunia, khususnya Liga Inggris karena baru saja melihat apiknya penampilan Haaland di laga pembuka Premier League 2023-2024.

Seperti yang diketahui, Liga Inggris 2023-2024 telah resmi bergulir hari ini, yang mana dibuka dengan pertandingan Burnley vs Manchester City, pada Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB. Dalam laga antara sang juara bertahan melawan tim yang baru promosi ke Premier League tersebut, Man City keluar sebagai pemenang.

Man City tepatnya menang telak 3-0 atas Burnley di Turf Moor. Menariknya, dua dari tiga gol yang tercipta di pertandingan tersebut merupakan sumbangsih dari Haaland pada menit keempat dan 36.

Sementara satu gol tambahan dari Man City datang dari Rodri pada menit ke-75. Dua gol yang sudah dikantongi Haaland pun jelas membuat dirinya diunggulkan untuk merebut gelar top skor Liga Inggris, yang mana sudah ia raih musim lalu.

Menggilanya penampilan Haaland di laga perdana itu jelas membuat lawan-lawannya dalam mengincar gelar top skor kini semakin tertekan. Sebut saja seperti Mohamed Salah dari Liverpool dan Rasmus Hojlund (Manchester United).

Sebab Salah, Hojlund dan para pemain depan lainnya kini dituntut dapat mencetak banyak gol, setidaknya dua gol agar dapat menyamai catatan gol Haaland di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024.