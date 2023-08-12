Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erling Haaland Menggila di Pekan Perdana Liga Inggris 2023-2024, Mohamed Salah dan Rasmus Hojlund Langsung Gemetar?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:29 WIB
Erling Haaland Menggila di Pekan Perdana Liga Inggris 2023-2024, Mohamed Salah dan Rasmus Hojlund Langsung Gemetar?
Pemain Manchester City, Erling Haaland. (Foto: Instagram/mancity)
A
A
A

ERLING Haaland menggila di pekan perdana Liga Inggris 2023-2024, Mohamed Salah dan Rasmus Hojlund langsung gemetar? Ya, pertanyaan itu mungkin saja terlintas di benak para pencinta sepakbola dunia, khususnya Liga Inggris karena baru saja melihat apiknya penampilan Haaland di laga pembuka Premier League 2023-2024.

Seperti yang diketahui, Liga Inggris 2023-2024 telah resmi bergulir hari ini, yang mana dibuka dengan pertandingan Burnley vs Manchester City, pada Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB. Dalam laga antara sang juara bertahan melawan tim yang baru promosi ke Premier League tersebut, Man City keluar sebagai pemenang.

Man City tepatnya menang telak 3-0 atas Burnley di Turf Moor. Menariknya, dua dari tiga gol yang tercipta di pertandingan tersebut merupakan sumbangsih dari Haaland pada menit keempat dan 36.

Sementara satu gol tambahan dari Man City datang dari Rodri pada menit ke-75. Dua gol yang sudah dikantongi Haaland pun jelas membuat dirinya diunggulkan untuk merebut gelar top skor Liga Inggris, yang mana sudah ia raih musim lalu.

Erling Haaland

Menggilanya penampilan Haaland di laga perdana itu jelas membuat lawan-lawannya dalam mengincar gelar top skor kini semakin tertekan. Sebut saja seperti Mohamed Salah dari Liverpool dan Rasmus Hojlund (Manchester United).

Sebab Salah, Hojlund dan para pemain depan lainnya kini dituntut dapat mencetak banyak gol, setidaknya dua gol agar dapat menyamai catatan gol Haaland di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648295/liverpool-disebut-bersedia-lepas-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-zwa.webp
Liverpool Disebut Bersedia Lepas Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/manchester_city_dipermalukan_bayer_leverkusen_0_2.jpg
Hasil Man City vs Leverkusen di Liga Champions: Perayaan Laga Ke-100 Guardiola Berujung Malu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement