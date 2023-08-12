Dipuji sang Pelatih, Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Turun di Laga Ipswich Town vs Stoke City?

PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, dipuji sang pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, berkat penampilan apiknya belakangan ini. Lantas, akankah bek 20 tahun itu bakal dimainkan di laga Ipswich Town vs Stoke City?

Elkan Baggott dipercaya sebagai starter dan bermain penuh saat Ipswich Town mengalahkan Bristol Rovers 2-0 di babak pertama Piala Liga Inggris 2023-2024 pada Kamis (10/8/2023) malam WIB. Bek kelahiran Bangkok itu tampil gemilang dan sukses mencatatkan cleansheet di laga tersebut.

Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, pun memuji peningkatan kualitas performa pemain Timnas Indonesia itu setinggi langit. Dia mengaku terkesan dengan penampilan Elkan Baggott dalam pertandingan babak pertama Piala Liga Inggris tersebut.

"Saya pikir dia telah meningkat sejak awal pramusim, jujur saja. Saya sudah berbicara dengan Elkan tentang itu. Saya pikir dia meningkat setiap hari bersama tim ini," ungkap Kieran McKenna, mengutip dari TWTD, Sabtu (12/8/2023).

"Hal baiknya adalah dia berkembang, dia pembelajar yang baik dan dia menerima informasi dengan sangat baik. Dia memiliki peran yang berbeda malam itu, dia harus bertahan lebih banyak secara man-to-man melawan Jevani Brown daripada yang biasanya kami lakukan, tetapi itu adalah sesuatu yang ingin kami kerjakan dan tambahkan opsi taktis kami sebagai sebuah tim," lanjut McKenna.

"Saya pikir dia melakukan peran itu dengan sangat baik, saya harus mengatakan, karena itu tidak mudah dan lagi dari setiap pertandingan pramusim, hingga Austria, hingga pertandingan itu, dia telah menunjukkan peningkatan dan menunjukkan di lingkungan yang tepat betapa bagusnya dia. Dia bisa menjadi pembelajar," imbuhnya.