Hasil Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship 2023: Los Blancos Muda Menang Tipis 4-3!

HASIL Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship (IYC) 2023 akan diulas dalam artikel ini. Los Blancos muda -julukan Real Madrid U-18- pun sukses menang dengan skor tipis 4-3.

Duel Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat (11/8/2023) malam WIB. Duel berjalan sengit hingga hujan gol pun terjadi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid U-18 membuka laga dengan apik. Mereka mampu unggul lebih dahulu atas Barcelona U-18 berkat gol Erik pada menit ke-12. Real Madrid U-18 pun unggul 1-0.

Tertinggal, Barcelona U-19 tak tinggal diam. Mereka makin agresif menekan pertahanan Real Madrid U-18 agar bisa mencetak gol balasan.

Barcelona U-19 akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-28. Kali ini, gol dicetak oleh Hugo Alba. Skor pun menjadi imbang 1-1.

Barcelona U-19 tampil makin menggila setelah itu. Mereka bahkan berbalik unggul 2-1 berkat gol Andreas Cuenca mencetak gol pada menit ke-38. Skor 2-1 terus terjaga hingga akhir babak pertama.