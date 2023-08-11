2 Pemain Abroad Indonesia Jadi Kapten Tim di Liga Malaysia, Nomor 1 Jordi Amat!

Jordi Amat jadi salah satu pemain abroad Indonesia yang jadi kapten tim di Liga Malaysia. (Foto: Instagram/@jordiamat5)

2 pemain abroad Indonesia jadi kapten tim di Liga Malaysia menarik dikulik. Status kapten ini sendiri disandang pemain abroad Indonesia untuk Liga Malaysia musim 2023.

Ya, sejumlah pesepakbola Tanah Air memang memutuskan berkarier di luar negeri. Malaysia pun kerap jadi tujuan mereka untuk mengepakkan sayap karier di sepakbola agar lebih lebar lagi.

Beberapa pesepakbola pun tak hanya berstatus pemain biasa saat berkarier bersama klub di liga Malaysia. Ada yang sampai dipercaya menjadi kapten. Mereka ditunjuk sebagai kapten di timnya masing-masing karena kelebihan yang dimiliki.

Siapa saja mereka? Berikut 2 pemain abroad Indonesia jadi kapten tim di Liga Malaysia.

2. Natanael Siringoringo





Salah satu pemain abroad Indonesia jadi kapten tim di Liga Malaysia adalah Natanael Siringoringo. Winger kelahiran Medan, 18 September 1999, itu tengah memperkuat Kelantan FC. Natanael juga merupakan kapten tim tersebut.

Pemain berusia 23 tahun itu tampil produktif bersama Kelantan FC musim ini. Natanael mampu mencatatkan lima penampilan di Liga Malaysia 2023 dengan koleksi dua gol dan satu assist.

Penunjukan pemain Indonesia sebagai kapten tim di klub Malaysia membuktikan kepercayaan yang tinggi kepada pemain Tanah Air. Para pemain abroad Indonesia yang bermain di Malaysia diharapkan dapat mengukir banyak prestasi di masa depan.