Keren! EA Sports Hadirkan Pemain Wanita Berhijab di FIFA 23 untuk Pertama Kali

LONDON – Game FIFA 23 akan menampilkan pesepakbola wanita berhijab untuk pertama kalinya. Karakter tersebut tentunya dapat dimainkan.

Pemain wanita yang dimaksud adalah bintang Timnas Maroko, Nouhaila Benzina. Baru-baru ini, wanita berusia 25 tahun itu menjadi pemain pertama yang mengenakan hijab di turnamen besar.

Benzina terlihat mengenakan hijab di laga penyisihan grup Piala Dunia Wanita 2023. Penampilannya sempat disorot pencinta sepak bola dunia. Dia mampu membawa Timnas Wanita Maroko mengalahkan Timnas Wanita Korea Selatan 1-0.

Tidak disangka, penampilannya di turnamen tersebut membuat dampak positif ke game sepak bola. EA Sports dilaporkan memperbarui penampilan Benzina di dalam game FIFA 23 menggunakan hijab.

Dilansir dari CBS Sports, Jumat (11/8/2023), profil Benzina sebelum pembaruan ini tidak mengenakan hijab. Hal itu dapat terlihat di mode Piala Dunia FIFA 23. EA Sports berinisiatif memperbarui profilnya sebelum laga babak 16 besar antara Maroko melawan Prancis.