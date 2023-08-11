Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta Janjikan Hal Ini di Piala AFF U-23 2023

JAKARTA – Striker Persis Solo, Ramadhan Sananta, turut dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia U-23. Ramadhan Sananta pun berjanji siap unjuk gigi jika dipercaya Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala AFF U-23 2023.

Ramadhan Sananta berjanji akan bekerja keras dan optimal di Piala AFF U-23 2023 karena bertekad membawa Timnas Indonesia U-23 mengukir prestasi manis. Striker muda itu pun memastikan tidak merasa terbebani, meskipun lini serangan Timnas Indonesia beberapa waktu terakhir selalu menjadi sorotan.

"Tentunya saya harus kerja keras," ujar Sananta di Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023.

"Kalau coach Shin mempercayakan saya, akan memberikan yang terbaik," ujarnya.