Hasil Bhayangkara U-20 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023: The Guardians Menang Tipis 2-1

BALI - Bhayangkara Presisi U-20 menghadapi Kashima Antlers U-18 dalam lanjutan International Youth Championship (IYC) 2023. Pertandingan itu berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat (11/8/2023).

The Guardians secara mengejutkan berhasil memberikan perlawanan. Sempat tertinggal, Bhayangkara FC U-20 menang tipis 2-1 di akhir laga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kashima Antlers U-18 dan Bhayangkara Presisi U-18 bermain hati-hati pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim berusaha mengamati permainan satu sama lainnya.

Kashima Antlers U-18 berhasil unggul lebih dahulu atas Bhayangkara Presisi U-18 dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Victor Yuzo mencetak gol pada menit ke-19.

Bhayangkara Presisi U-18 pun tidak tinggal diam begitu saja. Tim itu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-38 lewat Arsa Ramdhan mencetak gol.

Arsa tampaknya makin percaya diri dalam laga itu. Oleh dikarenakan, dia mencetak gol kedua pada menit ke-45 dan membawa Bhayangkara Presisi FC U-18 unggul 2-1 atas Kashima Antlers U-18.