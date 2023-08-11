Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bhayangkara U-20 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023: The Guardians Menang Tipis 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:51 WIB
Hasil Bhayangkara U-20 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023: The Guardians Menang Tipis 2-1
Bhayangkara FC U-20 menang tipis 2-1 atas Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

BALI - Bhayangkara Presisi U-20 menghadapi Kashima Antlers U-18 dalam lanjutan International Youth Championship (IYC) 2023. Pertandingan itu berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat (11/8/2023).

The Guardians secara mengejutkan berhasil memberikan perlawanan. Sempat tertinggal, Bhayangkara FC U-20 menang tipis 2-1 di akhir laga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kashima Antlers U-18 dan Bhayangkara Presisi U-18 bermain hati-hati pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim berusaha mengamati permainan satu sama lainnya.

Kashima Antlers U-18 berhasil unggul lebih dahulu atas Bhayangkara Presisi U-18 dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Victor Yuzo mencetak gol pada menit ke-19.

Bhayangkara Presisi U-18 pun tidak tinggal diam begitu saja. Tim itu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-38 lewat Arsa Ramdhan mencetak gol.

Arsa tampaknya makin percaya diri dalam laga itu. Oleh dikarenakan, dia mencetak gol kedua pada menit ke-45 dan membawa Bhayangkara Presisi FC U-18 unggul 2-1 atas Kashima Antlers U-18.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185712/berikut_empat_klub_yang_pernah_dilatih_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst-6QxW_large.jpg
4 Klub yang Pernah Dilatih Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst, Nomor 1 Dibawa Juara Liga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185547/fc_emmen_bangga_dengan_keberhasilan_tim_geypens_memenangi_penghargaan_gol_terbaik_untuk_oktober_2025-LYHk_large.jpg
FC Emmen Unggah Momen Tim Geypens Terima Penghargaan Gol Terbaik untuk Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185622/dean_james-VRKn_large.jpg
Penyesalan Mendalam Dean James Diganjar Kartu Merah dan Go Ahead Eagles Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185609/dean_james-JLQv_large.jpg
Kisah Dean James yang Sakit Hati Kena Kartu Merah Perdana dalam Karier di Laga Heracles Almelo vs Go Ahead Eagles
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647823/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-australia-open-2025-ozk.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Usai Didepak Timnas Indonesia, Alex Pastoor Ngaku Siap Tangani Ajax
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement