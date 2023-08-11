Jadwal Siaran Langsung Liga Arab Saudi 2023-2024: Al Ahli vs Al Hazem di Laga Perdana, Live di Vision+

JADWAL siaran langsung Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Di laga perdana Liga Arab Saudi 2023-2024, ada duel Al Ahli vs Al Hazem yang dapat disaksikan live di Vision+.

Ya, liga sepakbola profesional Arab Saudi atau yang kerap disebut Roshn Saudi League, kini kembali hadir. Pada musim ke-48, Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diselenggarakan mulai 11 Agustus 2023 hingga 27 Mei 2024.

Ada 18 klub sepakbola asal Arab Saudi yang siap bersaing. Mereka siap memperebutkan gelar juara kali ini.

Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diawali dengan pertandingan dari Al Ahli vs Al Hazem. Laga itu akan dilaksanakan pada Sabtu, 12 Agustus 2023 pukul 01.00 WIB.

Al Ahli merupakan klub sepakbola Arab Saudi yang berbasis di Jeddah. Al Ahli dikenal sebagai salah satu klub sepakbola paling sukses di Arab Saudi. Mereka telah memenangkan tiga kejuaraan liga profesional Arab Saudi sebelumnya.

Sementara itu, Al Hazem merupakan klub sepakbola yang berbasis di Ar Rass. Al Hazem merupakan salah satu klub hebat yang telah dipromosikan ke Liga Arab Saudi sejak musim 2004-2005.

Pertarungan antara kedua klub ini menjadi pembuka bagi musim ke-48 Liga Arab Saudi. Ajang ini sendiri telah ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepakbola, tak hanya di Arab Saudi, namun juga di berbagai belahan dunia.