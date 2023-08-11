Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Liga Arab Saudi 2023-2024: Al Ahli vs Al Hazem di Laga Perdana, Live di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:31 WIB
Jadwal Siaran Langsung Liga Arab Saudi 2023-2024: Al Ahli vs Al Hazem di Laga Perdana, Live di Vision+
Saksikan Al Ahli vs Al Hazem di laga perdana Liga Arab Saudi 2023-2024 live di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Di laga perdana Liga Arab Saudi 2023-2024, ada duel Al Ahli vs Al Hazem yang dapat disaksikan live di Vision+.

Ya, liga sepakbola profesional Arab Saudi atau yang kerap disebut Roshn Saudi League, kini kembali hadir. Pada musim ke-48, Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diselenggarakan mulai 11 Agustus 2023 hingga 27 Mei 2024.

Al Ahli

Ada 18 klub sepakbola asal Arab Saudi yang siap bersaing. Mereka siap memperebutkan gelar juara kali ini.

Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diawali dengan pertandingan dari Al Ahli vs Al Hazem. Laga itu akan dilaksanakan pada Sabtu, 12 Agustus 2023 pukul 01.00 WIB.

Al Ahli merupakan klub sepakbola Arab Saudi yang berbasis di Jeddah. Al Ahli dikenal sebagai salah satu klub sepakbola paling sukses di Arab Saudi. Mereka telah memenangkan tiga kejuaraan liga profesional Arab Saudi sebelumnya.

Sementara itu, Al Hazem merupakan klub sepakbola yang berbasis di Ar Rass. Al Hazem merupakan salah satu klub hebat yang telah dipromosikan ke Liga Arab Saudi sejak musim 2004-2005.

Pertarungan antara kedua klub ini menjadi pembuka bagi musim ke-48 Liga Arab Saudi. Ajang ini sendiri telah ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepakbola, tak hanya di Arab Saudi, namun juga di berbagai belahan dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185712/berikut_empat_klub_yang_pernah_dilatih_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst-6QxW_large.jpg
4 Klub yang Pernah Dilatih Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst, Nomor 1 Dibawa Juara Liga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185547/fc_emmen_bangga_dengan_keberhasilan_tim_geypens_memenangi_penghargaan_gol_terbaik_untuk_oktober_2025-LYHk_large.jpg
FC Emmen Unggah Momen Tim Geypens Terima Penghargaan Gol Terbaik untuk Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185622/dean_james-VRKn_large.jpg
Penyesalan Mendalam Dean James Diganjar Kartu Merah dan Go Ahead Eagles Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185609/dean_james-JLQv_large.jpg
Kisah Dean James yang Sakit Hati Kena Kartu Merah Perdana dalam Karier di Laga Heracles Almelo vs Go Ahead Eagles
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647823/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-australia-open-2025-ozk.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/vinicius_jr.jpg
Real Madrid Panik Vinicius Jr Mau Pergi, Sosok Penggantinya Bikin Kaget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement