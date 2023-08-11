Bertabur Bintang dari Cristiano Ronaldo hingga Karim Benzema, Bos Liga Arab Saudi Targetkan Liganya Tembus 10 Besar Dunia!

CEO Liga Arab Saudi, Carlo Nohra, berharap bisa membawa liganya masuk 10 besar kompetisi terbaik di dunia. Harapan Carlo Nohra tentunya berpeluang terwujud karena persaingan di Liga Arab Saudi bisa makin sengit karena hadirnya sederet pemain bintang saat ini, di antaranya ada Cristiano Ronaldo hingga Karim Benzema.

Ya, pembenahan terus dilakukan oleh penyelenggara Liga Arab Saudi dan pemerintah setempat guna menciptakan turnamen yang lebih seru dan menarik. Saat ini, Liga Arab Saudi pun masih menempati peringkat ke-68 dunia.

Ajang Liga Arab Saudi meraup poin 66,7. Meski sulit untuk mencapai 10 besar dunia, Carlo mengatakan targetnya tak mustahil. Dia bahkan optimistis hal tersebut bisa dicapai asalkan serius dikejar.

Carlo mengatakan pemerintah Arab Saudi pun sejalan karena mendukung pembenahan liga. Hal itu dilakukan agar sepakbola menjadi sebuah bisnis menjadikan selain sebagai hiburan.

"Kami ingin mencapai 10 besar turnamen besar, kualitasnya. Kami memiliki sarana dan tujuan hebat yang mencerminkan ambisi negara," ucap Carlo, dilansir dari laman Tuttomercato, Jumat (11/8/2023).

"Kami menginginkan yang terbaik dan kami mampu mendapatkannya. Kami telah menawarkan saluran baru kepada para pemain," lanjutnya.

"Titik awalnya adalah program pemerintah Visi 2030, yang dirancang antara lain untuk meningkatkan kualitas hidup warga Saudi,” jelas Carlo.

"Sepakbola sangat populer di sini. Itu memainkan peran mendasar," sambungnya.