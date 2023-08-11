Bek Muda Persib Bandung Robi Darwis Bersyukur Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23

Bek Persib Bandung, Robi Darwis senang bisa kembali mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong (Foto: PSSI)

BANDUNG – Bek muda Persib Bandung, Robi Darwis, mengaku senang dengan pemanggilan dirinya ke Timnas Indonesia U-23. Pemain berusia 20 tahun itu bersyukur kembali mendapatkan kepercayaan pelatih Shin Tae-yong.

Belum lama ini, PSSI merilis daftar 23 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Beberapa nama di antaranya sempat membawa Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023.

Sebanyak dua pemain Persib dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-23, yaitu Beckham Putra dan Robi Darwis. Namun, hanya Robi yang diizinkan Persib untuk bergabung ke TC Skuad Garuda Muda.

Agenda TC tersebut berlangsung di Jakarta mulai Kamis (10/6/2023) lalu hingga 14 Agustus mendatang. Skuad Garuda Muda menjalani persiapan jelang berkiprah di Piala AFF U-23 2023.

Terbaru, bek muda Persib Robi Darwis menanggapi pemanggilan dirinya ke TC Timnas Indonesia U-23. Dia mengaku bersyukur masih mendapatkan kepercayaan pelatih Shin Tae-yong. Pemain kelahiran Cianjur, 2 Agustus 2003, itu menyampaikan harapannya bersama Timnas Indonesia U-23.