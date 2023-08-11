Penyebab 2 Stadion Terbaik di Dunia Takkan Muncul di EA Sports FC 24

BARCELONA – Dua stadion terbaik di dunia, Stadion Allianz Arena dan Stadion Camp Nou, dilaporkan tidak akan ditampilkan di game sepak bola EA Sports FC 24. Pasalnya, markas Barcelona dan Bayern Munich itu terkendala lisensi.

Game pertama dari era pasca-FIFA akan dirilis pada 29 September 2023. Banyak pencinta sepak bola tidak sabar menanti kemunculan game tersebut. Informasi terkait game tersebut sudah mulai bertebaran di internet.

Dilansir dari Sport Bible, Jumat (11/8/2023), EA dilaporkan masih memiliki lisensi untuk 19 ribu pemain, 700 tim, 30 liga, dan lebih dari 100 stadion. Namun, ada kekurangan mencolok dari EA Sports FC 24.

Sebanyak dua stadion terbaik dunia tidak akan ditampilkan di EA Sports FC 24. Kedua stadion itu adalah Allianz Arena (Bayern Munich) dan Camp Nou (Barcelona).

Alasan kedua stadion itu tidak akan ditampilkan di EA Sports FC 24 adalah Bayern dan Barcelona menjalin kesepakatan dengan saingan EA, yakni Konami, untuk game eFootball. Game tersebut sebelumnya dikenal dengan sebutan PES.