Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab 2 Stadion Terbaik di Dunia Takkan Muncul di EA Sports FC 24

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:05 WIB
Penyebab 2 Stadion Terbaik di Dunia Takkan Muncul di EA Sports FC 24
Stadion Allianz Arena tak akan muncul di game sepakbola EA Sports FC 24 (Foto: Allianz Arena)
A
A
A

BARCELONA – Dua stadion terbaik di dunia, Stadion Allianz Arena dan Stadion Camp Nou, dilaporkan tidak akan ditampilkan di game sepak bola EA Sports FC 24. Pasalnya, markas Barcelona dan Bayern Munich itu terkendala lisensi.

Game pertama dari era pasca-FIFA akan dirilis pada 29 September 2023. Banyak pencinta sepak bola tidak sabar menanti kemunculan game tersebut. Informasi terkait game tersebut sudah mulai bertebaran di internet.

Stadion Camp Nou

Dilansir dari Sport Bible, Jumat (11/8/2023), EA dilaporkan masih memiliki lisensi untuk 19 ribu pemain, 700 tim, 30 liga, dan lebih dari 100 stadion. Namun, ada kekurangan mencolok dari EA Sports FC 24.

Sebanyak dua stadion terbaik dunia tidak akan ditampilkan di EA Sports FC 24. Kedua stadion itu adalah Allianz Arena (Bayern Munich) dan Camp Nou (Barcelona).

Alasan kedua stadion itu tidak akan ditampilkan di EA Sports FC 24 adalah Bayern dan Barcelona menjalin kesepakatan dengan saingan EA, yakni Konami, untuk game eFootball. Game tersebut sebelumnya dikenal dengan sebutan PES.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185712/berikut_empat_klub_yang_pernah_dilatih_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst-6QxW_large.jpg
4 Klub yang Pernah Dilatih Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst, Nomor 1 Dibawa Juara Liga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185547/fc_emmen_bangga_dengan_keberhasilan_tim_geypens_memenangi_penghargaan_gol_terbaik_untuk_oktober_2025-LYHk_large.jpg
FC Emmen Unggah Momen Tim Geypens Terima Penghargaan Gol Terbaik untuk Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185622/dean_james-VRKn_large.jpg
Penyesalan Mendalam Dean James Diganjar Kartu Merah dan Go Ahead Eagles Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185609/dean_james-JLQv_large.jpg
Kisah Dean James yang Sakit Hati Kena Kartu Merah Perdana dalam Karier di Laga Heracles Almelo vs Go Ahead Eagles
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648099/media-inggris-giovanni-van-bronckhorst-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-nyi.webp
Media Inggris: Giovanni van Bronckhorst Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/11/13/giovanni_van_bronckhorst.jpg
Liverpool Restui Giovanni van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement