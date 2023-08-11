Jalani TC di Solo, Bima Sakti Senang Timnas Indonesia U-17 Tunjukkan Progres

SOLO - Timnas Indoneisa U-17 melakukan pemusatan latihan di Stadion Sriwedari Solo mulai Jumat 4 Agustus 2023 kemarin. Tidak hanya melahap porsi latihan, para pemain juga mendapat evaluasi dari tim pelatih pascakekalahan di laga uji coba dari Barcelona U-18 dan Kashima Antlers U-18.

Pelatih Timnas U-17, Bima Sakti Tukiman mengatakan timnya menunjukkan progres yang cukup signifikan dari pemusatan latihan kali ini. Ia berharap para pemain bisa terus berkembang.

"Progresnya sudah banyak peningkatan karena kemarin kita beberapa kali uji coba di Bali, kami baru persiapan sekitar 2 minggu," bebernya saat diwawancarai setelah memimpin latihan, Jumat (11/08).

Seperti diketahui, pertandingan melawan Barcelona Juvenil A, tim asuhan Bima Sakti kalah 0-3. Sedangkan saat melawan Kashima Antlers U-18, timnas kalah 2-3.

"Kami baru persiapan sekitar 2 minggu. Kemudian latihan taktik sekitar 3 hari dan kita lawan levelnya di atas, usianya juga di atas tapi banyak evaluasi dari kami," lanjut Bima Sakti.

Bima menegaskan bahwa dirinya telah memiliki kerangka tim untuk mengisi 11 pemain inti. Namun demikian, pihaknya masih akan mencari pemain tambahan mengingat waktu penyelenggaraan turnamen yang makin mepet.