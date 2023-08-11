Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI: Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 di JIS Usulan Erick Thohir dan Diterima FIFA

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:37 WIB
PSSI: Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 di JIS Usulan Erick Thohir dan Diterima FIFA
Renovasi Stadion JIS dikebut agar sesuai standar FIFA (Foto: MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

MAKASSAR - Pemerintah bersama PSSI langsung merespons permintaan FIFA terkait fasilitas yang ada di Jakarta International Stadium (Stadion JIS). Hal itu agar stadion bisa mencapai standar FIFA untuk digunakan pada Piala Dunia U-17 2023.

FIFA memutuskan JIS masuk dalam salah satu venue pertandingan bersama tiga lokasi lainnya yakni Stadion si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya). Namun, stadion di Jakarta Utara itu perlu cukup banyak perbaikan.

 Stadion JIS (Foto: Instagram/@jakinstadium)

“FIFA meminta ada pergantian rumput atas JIS, kemudian juga akses untuk penonton dan sebagainya, itulah memang sebagian sesuai apa yang sebelumnya dilihat federasi atau PSSI juga," ujar Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, di Makassar, Jumat (11/8/2023).

"Jadi harus diperbaiki oleh kita supaya JIS bisa dipakai untuk Piala Dunia,” imbuhnya.

Arya menyebutkan, perbaikan rumput JIS secepatnya akan dilakukan. Bahkan, perbaikan itu akan memakai konsultan dari Australia dan berbagi tugas dengan JakPro selaku pengelola.

Lebih lanjut, Arya menyebutkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengusulkan pembukaan Piala Dunia U-17 2023 dilakukan di JIS. Tentu, hal itu baru bisa jika stadion selesai direnovasi agar sesuai standar FIFA.

“Itu usulannya Pak Erik dan diterima oleh FIFA,” ungkap Arya.

Halaman:
1 2
      
