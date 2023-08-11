Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Malaysia Berguru ke Arab Saudi demi Lisensi VAR, Indonesia Kapan?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:15 WIB
Wasit Malaysia Berguru ke Arab Saudi demi Lisensi VAR, Indonesia Kapan?
Muhammad Nazmi Nasaruddin tengah berguru soal VAR ke Arab Saudi (Foto: Facebook)
A
A
A

RIYADH - Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sudah mengirim satu wasit bernama Muhammad Nazmi Nasaruddin untuk sekolah pengoperasian Video Assistant Referee (VAR) di Arab Saudi. Dia disekolahkan demi mendapat lisensi VAR.

Nazmi berangkat ke Arab Saudi pada 2 Agustus 2023. Di Negeri Petro Dollar, dia menjalani pelatihan VAR selama sembilan hari.

VAR

Ya, lisensi VAR tidak bisa didapat dengan sembarangan. Sebelum mengantongi lisensi VAR, seorang wasit harus menjalani pelatihan yang didampingi langsung instruktur FIFA.

Nazmi sendiri menjalani pelatihan dengan didampingi instruktur FIFA, Anak Hakan (Australia) dan Farkhad Abdullah (Uzbekistan). Itu artinya, dia akan menjadi wasit asal Malaysia pertama yang mengantongi izin mengoperasikan VAR.

Rencananya, usai mengantongi lisensi tersebut, Nazmi akan menjadi orang Malaysia pertama yang menjadi asisten wasit di bilik VAR pada kompetisi resmi AFC. Tentu hal itu merupakan langkah brilian bagi sepak bola Negeri Jiran.

“Melalui proses ini, akan memudahkan Nazmi untuk terus melangkah maju dan bisa mengikuti turnamen tertinggi di level AFC dalam waktu dekat,” tulis keterangan resmi FAM dilansir Harian Metro, Jumat (11/8/2023).

Halaman:
1 2
      
