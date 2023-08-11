Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung FC Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18: Live di iNews, Penentuan Menuju Gelar Juara International Youth Championship 2023!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:04 WIB
Jadwal Siaran Langsung FC Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18: Live di iNews, Penentuan Menuju Gelar Juara International Youth Championship 2023!
Saksikan laga Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship 2023 secara live di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

JADWAL siaran langsung FC Barcelona U-19 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang turut jadi penentu menuju gelar juara International Youth Championship 2023 itu akan disiarkan secara live di iNews.

Ya, ajang Youth Championship 2023 yang bergulir di Indonesia terus berlanjut. Hari ini, sejumlah laga menarik akan tersaji.

Barcelona U-19

Para pesepakbola muda dari Bhayangkara Presisi FC dan Kashima Antlers U-18 siap beradu demi tempat di perebutan juara ketiga dan laga puncak. Tak hanya itu, FC Barcelona U-19 pun akan berhadapan dengan rival abadi, Real Madrid U-18, pada hari ini, Jumat (11/8/2023).

The Guardian -julukan Bhayangkara FC- siap melawan skuad Kashima Antlers U-18. Di laga sebelumnya, Bhayangkara harus rela dibungkam oleh Real Madrid U-18 dengan skor 1-3.

Satu gol Bhayangkara FC dicetak oleh Ahmad Fahrul Aditia pada menit ke-49. Meski begitu, pelatih Real Madrid U-18, Alvaro, tetap memuji permainan Bhayangkara yang dapat membuat tim asuhannya kewalahan menghadapi tekanan.

Sementara itu, dari tim lawan, Kashima Antlers U-18, mereka sukses menahan imbang Barcelona U-18 dengan skor 1-1 di laga sebelumnya. Pada menit ke-46, Tokuda Homare berhasil menyumbang gol untuk timnya.

Kashima Antlers U-18 tampil maksimal untuk mengimbangi dominasi anak-anak muda La Blaugrana Muda tersebut. Lantas, mampukah Bhayangkara menaklukkan Kashima dan memetik kemenangan untuk pertama kali? Saksikan keseruannya, hari ini, Jumat (11/8/2023) pukul 16.20 WIB, live di iNews.

Halaman:
1 2
      
