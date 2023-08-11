Here We Go! Fred Segera Hengkang dari Manchester United untuk Gabung Fenerbahce

FRED dikabarkan segera tinggalkan Manchester United. Pasalnya, Fred dikabarkan sudah sepakat gabung klub asal Turki, yakni Fenerbahce, di bursa transfer musim panas 2023.

Dilaporkan jurnalis sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, Man United dikabarkan menerima pinangan Fenerbahce untuk Fred dengan mahar sebesar 10 juta euro atau sekira Rp157 miliar. Dalam proposal yang diajukan Fenerbahce, ada juga bonus sebesar 5 juta euro atau sekira Rp83 miliar.

“Here we go! Fred ke Fenerbahce, selesaikan kesepakatan karena semua pihak mencapai kesepakatan,” tulis Fabrizio dikutip Instagram pribadinya, Jumat (11/8/2023).

“Manchester United menerima proposal tambahan 10 juta plus 5 juta Euro. Fred mengiyakan tawaran Fenerbahce, tes medis sudah dipesan,” sambung pewarta asal Italia itu.

Dengan begitu, perjalanan Fred dengan Man United akan segera berakhir. Fred sendiri bergabung bersama ke klub berjuluk Setan Merah itu pada 2018.